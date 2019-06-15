Александр Орлов возвращается на «Губернию-33» по решению суда

Рассмотрение гражданского дела о восстановлении Александра Орлова в должности гендиректора телекомпании «Губерния-33», которую он занимал с 26 апреля 2015 года, затянулось аж на четыре заседания. И вот итог - судья Наталья Хижняк посчитала, что решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности в виде увольнения незаконно. Напомним, по итогам проверок Счетной палаты Владимирской области и контрольно-ревизионной инспекции областной администрации, выявивших ряд нарушений, руководителю сначала вынесли выговор, а 29 апреля уволили по статье. Александр Орлов обратился в суд, посчитав, что его уволили незаконно и дважды наказали за одни и те же нарушения. Он просил не только восстановить его в должности, но и выплатить компенсацию за вынужденный прогул и компенсировать моральный ущерб, который он оценил изначально в двести тысяч рублей.

Представитель «Губернии-33» Илья Абрамов и представитель департамента имущественных и земельных отношений областной администрации, являющегося одним из учредителей телекомпании, Наталья Черентаева возражали против удовлетворения иска, считая, что увольнение законно. Ошибки и неточности в приказе об увольнении, по их мнению, тоже вина экс-гендиректора, поскольку при отсутствии компетентных сотрудников, вся ответственность за делопроизводство ложится на руководителя. Кроме того, сотрудник департамента настаивала, что Александр Орлов неоднократно нарушал трудовую дисциплину, а также указала, что его руководство привело к денежным потерям: каждый бюджетный рубль, вложенный в «Губернию-33»дает отдачу только на 45 копеек.

Однако старший помощник прокурора города Владимира Юлия Жаркова встала на сторону истца, заметив, что обязанность доказывать законность увольнения лежит на работодателе, уволившем сотрудника, а увольнение Александра Орлова нельзя признать законным. Она полагала, что его необходимо восстановить в должности, а также выплатить ему зарплату за вынужденные прогулы и компенсацию морального вреда. Судья Наталья Хижняк также посчитала, что права истца были нарушены, и частично удовлетворила его исковые требования. Александра Орлова восстановят в должности генерального директора «Губернии-33», а за время вынужденного прогула с 30 апреля по 14 июня выплатят более 122 тысяч рублей. Получит он и компенсацию морального вреда, правда, значительно меньше, чем просил – пять тысяч рублей. Судебное решение подлежит незамедлительному исполнению, но у сторон есть право обжаловать его в течение месяца. Представители администрации Владимирской области уже высказали намерение подать апелляцию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Телерадиокомпания «Губерния-33» подала иск в Ленинский районный суд, прося взыскать с Александра Орлова убытки в размере одного миллиона рублей. По мнению представителей компании, глава нанес ей ущерб, заключив договор с городским телеканалом «Вариант» на освещение работы обладминистрации, хотя мог делать это своими силами. Рассмотрение дела должно начаться 10 июля.