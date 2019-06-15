Владимирские пациенты теперь могут отстаивать свои права при поддержке общественников

Невозможность записаться на прием к узким специалистам, хождение по врачам на предмет установки правильного диагноза, отказы в получении направлений на бесплатные МРТ – эти и другие проблемы хотят решить владимирские общественники.

Учредители новой общественной организации – Галина Шипарёва и Светлана Георгиева. Они, как и все жители региона, имели разный опыт общения с медиками: и положительный, и негативный. Своим жизненным опытом они решили поделиться со всеми, кто в этом нуждается.

- У меня двое детей астматики. Представляете, что это за жизнь: выписка лекарств, затем процесс получения препаратов. У моей золовки семеро детей, и они живут в области. Поэтому я знаю, как медицину доставить в область и, наоборот, из муниципальных образований людям попасть на прием к владимирским врачам. Много было разных жизненных ситуаций, когда эти проблемы надо было решать с медицинской помощью, - поделилась с нами Светлана Георгиева.

Палата по защите прав пациентов не собирается нападать на врачей. Наоборот, общественники намерены наладить конструктивный диалог.

Речь идет не только об обмене мнениями, но и о выработке совместных решений по преодолению тех проблем, которые существуют сегодня во владимирском здравоохранении. Посредники от общественности – между пациентами, медиками и чиновниками. Такую позицию занимает в регионе Палата.

- Стараемся решать вопросы путем переговоров. Максимально сглаживая углы недопонимания. Сбавить тон агрессии, рассказывая просто о сложном. Мы не медики, но за сохранение медицины. Мы за Конституцию и прописанное в ней право на медицинскую помощь, а не услугу, - считает Галина Шипарева.

Грантовой поддержки у общественной организации пока нет, люди работают бесплатно. Стараются всем помочь. Сложные частные случаи берут на особый контроль и ведут по возможности до результата.

Когда Галине было шесть лет, она попала в Чернобыль, поэтому, сами понимаете, особым здоровьем не отличалась с детства.

- У меня двое детей, у каждого из которых есть определенные проблемы со здоровьем. Занимаясь своими проблемами и своих детей, хочу сказать спасибо владимирской медицине, хотя ее часто ругают, но при правильном подходе – помогают. У старшего ребенка был прогноз на ДЦП, но благодаря врачам осталась только вторая степень плоскостопия. И это результат моего постоянного сотрудничества с врачами. К медикам необходимо тоже правильно, как говорится, зайти. Говорить о своих проблемах надо с фактами, а не на эмоциях, - считает Галина Валерьевна.

В регионе не хватает более тысячи врачей. Также незаполненными остаются около тысячи вакансий среднего медицинского персонала. Это тоже стоит не сбрасывать со счетов, говоря о доступности медицинской помощи. Но люди болеют сегодня, и квалифицированные советы необходимы тоже сегодня.

КОНКРЕТНО

Более подробную информацию о деятельности общественной организации можно получить на сайте palatapatient33.ru.

Проконсультироваться с учредителями и получить помощь можно у учредителей.

Шипарёва Галина Валерьевна: 8-920-624-24-00,

Георгиева Светлана Владимировна: 8-920-945-02-97.