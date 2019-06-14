С Соборной площади убрали надпись «Я люблю Владимир»

14 июня владимирцы, прогуливавшиеся по центру Владимира, с удивлением обнаружили, что печально известная среди горожан инсталляция «Я люблю Владимир» пропала. Оказалось, что ночью их повредила поливальная машина. Если надпись удастся восстановить, то, возможно, ее вернут обратно.

В марте и генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова, и начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Евгений Гранкин говорили о том, что надписи, наполненной любовью к городу, не место у Успенского собора. Но не предписание от госинспекции заставило демонтировать буквы.

- Надпись была серьезно повреждена уборочной техникой. Ремонтировать ее на месте было невозможно, поэтому инсталляцию пришлось убрать. Сейчас специалисты оценят ущерб, а также то, подлежит ли надпись восстановлению. После этого мы примем решение: возвращать ли ее обратно на Соборную площадь. Кто-то против, чтобы надпись там стояла, кто-то - «за» - сколько людей, столько и мнений, - объясняет официальный представитель мэрии Владимира Александр Карпилович.

Несмотря на то, что территория считается охранной зоной Успенского собора, там все-равно допускается установка временных декоративных конструкций по приказу Министерства культуры РФ.

- Это не только тема города Владимира, но и других исторических городов. Как правило, их центральные площади являются местом проведения народных гуляний и других мероприятий, поэтому Минкульт дает возможность размещать такие надписи, - отмечает Александр Карпилович.