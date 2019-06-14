Утром деньги — вечером квартира: во Владимире орудуют мошенники-риэлторы

На днях мне пришлось искать себе новую съемную квартиру. Конечно, хотелось найти жилище напрямую от собственника, чтобы не платить за услуги риэлтора больше половины ежемесячной стоимости арендованных квадратных метров. Перелопатив много сайтов с объявлениями «Сдам квартиру во Владимире» и отсеяв те, где услуги предлагают агенты по недвижимости (тут стоит сказать спасибо разработчикам, которые заставляют риэлторов обозначать себя и прописывать стоимость комиссии), нашла вариант, как уточнялось в описании, без посредников.

Не квартира — мечта...

В объявлении — фото чистой светлой квартиры с хорошей мебелью и приличным ремонтом по удивительно низкой цене, да еще и в хорошем районе. Рука невольно потянулась к телефону. А вдруг! Звоню.

- Добрый день. Меня заинтересовала квартира, которую вы сдаете, актуально еще объявление? - взволнованно спрашиваю я.

- По какому адресу?

Тут в голове щелкнуло - собственником квартиры тут и не пахнет. Разве человек может забыть, по какому адресу у него жилье? Расстроилась, но не разочаровалась. Стала подробнее расспрашивать про условия аренды и сумму комиссии за услуги - уж больно понравилась квартира.

- Когда можно ее увидеть? Скажите, с животными пускают? В объявлении не указано. У меня переезд с котом…

- Сейчас я позвоню собственнику, договорюсь о просмотре и спрошу про животное.

Спустя пару минут риэлтор перезвонил и сообщил, что хозяин квартиры пустит с котом и готов встретиться уже завтра. Я начала было уточнять, где и во сколько мы с агентом встретимся, чтобы ехать на просмотр. Но тут началось самое интересное — мало того, что смотреть жилище я буду без него, так еще и комиссию нужно заплатить… до того, как ту самую квартиру увижу. И сумму риэлтор запросил немаленькую - 5200 рублей.

- Так я же не видела жилье, не видела вас и в квартиру вы со мной не пойдете. За что мне вам платить? А если мне она не понравится? - возмутилась я.

- Мы являемся информационным агентством и много лет работаем с клиентами дистанционно. У нас есть база сдающихся квартир, а вы платите не за работу риэлтора, а за доступ к ней. Если вас не устроит эта квартира, мы подберем еще варианты и будем высылать смс-сообщением контакты владельцев. И так пока вы не найдете подходящую. Если не подберете— деньги вернем, - уверял риэлтор. - Мы заключим электронный договор, в котором прописаны возможность возврата денег и наши обязанности.

Чума рынка аренды

Поняв, что схема явно мошенническая, стала задавать конкретные вопросы.

- Где у вас во Владимире находится региональный офис? Чтобы я приехала, мы подписали бумаги и я внесла оплату?

- Наш главный офис находится в Москве, - сбивчиво проговорил молодой человек в трубке. - Поэтому деньги надо перевести на номер счета нашей организации.

- Вы конкретно во Владимире где сейчас находитесь? Я приеду и вы мне лично все расскажите, - настаивала я.

- Мы в торговом центре работаем, но к нам нельзя, - после в трубке раздался шум и продолжила разговор старший менеджер компании.

- Добрый день. Как сказал мой коллега, клиентам к нам нельзя, в здание вход по пропускам. Вы не переживайте, все законно и безопасно.

- Ваш коллега сказал, что вы работаете в торговом центре. Откуда там пропускной режим? А люди как за покупками приходят?

Не ответив на вопрос, девушка заученно говорила про отзывы от довольных клиентов, гарантированный возврат денег, договор, имеющий юридическую силу. В общем, она продолжала уговаривать меня мол мы не мошенники, тем самым еще сильнее убедив, что на деле все как раз наоборот. И таких фирм в объявлениях - больше половины.

- Действительно, в последнее время участились случаи совершения мошенничеств с использованием популярных сайтов и социальных сетей, - рассказала Ирина Гавриченко, начальник ОИ и ОС УМВД России по Владимирской области. - Практически ежедневно в дежурные части органов внутренних дел Владимирской области поступает по несколько сообщений о подобных дистанционных мошенничествах. В случае с арендой квартир, следует помнить, что никогда нельзя перечислять предоплату без предварительного осмотра квартиры и оформления документов. Предложение внести деньги до показа квартиры или заключить платный договор однозначно должно насторожить. Как правило серьезные агентства берут оплату после полного оказания услуги.

Если в поведении второй стороны есть что-то настораживающее – лучше отказаться от сделки. В случае, если вы все же решились получить услугу по предоплате, предварительно поищите информацию о данном агентстве в Интернете, изучите отзывы на сайтах. Следует обратить внимание на длительность ведения деятельности, процент успешных сделок, отзывы.

Соблюдение элементарных правил поможет вам не стать жертвой мошенников и сохранить денежные средства.