Во владимирских дворах используют асфальт не «первой свежести»

Пример такого покрытия можно найти в Добром. Междворовая дорога, начинающаяся между домами №№1 и 3 на улице Егорова едва ли не самая популярная среди местных автомобилистов. Еще бы, небольшой асфальтный перешеек обслуживает жителей сразу нескольких многоквартирных домов, другого подъезда к ним нет. Асфальт тут в последнее время чувствует себя не очень, в последний раз дорога видела ремонт лет десять назад. Ямы и колдобины порядком надоели автомобилистам. Чем их только не заделывали: битым кирпичом, ломанной плиткой, щебнем - ничего не приживалось. На этот раз в ямы насыпали асфальтной крошки.

Почему крошка

Давайте разберемся как асфальтная крошка появляется на владимирских дорогах. Ремонтом дворовых дорог, как объяснили в мэрии, занимаются управляющие компании. В случае с улицей Егорова речь идет о ООО "МУПЖРЭП". Крошку "управляшкам" задаром отдают в муниципальном "Центре управления городскими дорогами", где запасов асфальтного лома хватит надолго. Все расходы компании связаны с оплатой доставки и посыпки материала. Слухи о том, что крошку свозят как неликвид из Москвы преувеличены. На самом деле, этот лом асфальта свой, владимирский.

И вроде бы предъявить управляющим компаниям за такой халтурный ремонт дороги, да только сделать это не получится. Во-первых, потому что асфальтирование дворовых дорог никак не оплачивается собственниками жилья в рамках обязательных платежей. Во-вторых, обязанности заделывать дыры именно асфальтом никак не прописана ни одним законом. Так что, теоретически засыпать колдобины можно хоть мусором с соседней помойки.

Асфальтная крошка на улице МининаФото: Сергей МОРКОВКИН

Денег нет

Разумеется, главной проблемой ремонта дорог вообще и дворовых дорог в частности остается нехватка денег в бюджете. Нормальные асфальтовые дороги во дворах делают только по программе "Современная городская среда", большая часть денег на которую приходит из федерального бюджета - 75 миллионов рублей. Еще 13,5 миллионов рублей добавил сам город, 1,5 миллиона рублей пришло из казны Владимирской области. По программе ремонт ждет 20 дворов, в которых ситуация совсем аховая. Остальным, видимо, придется обходиться крошкой.

В прошлые годы из региональной казны город получал на ремонт дворов около 55 миллионов рублей, но на этот раз эти деньги направили на ремонт детских садиков, что тоже необходимо.

Развезли крошку по всему двору

Казалось бы, что страшного в асфальтной крошке? Тот же самый асфальт, только "секонд хенд". Причин немало. Во-первых, крошка - материал недолговечный. Через 2-3 дня ее вымывает дождями, кусочки асфальта разносятся по всем близлежащим окрестностям. Подливают масла в огонь и сами автомобилисты, любящие парковать машины на дворовых дорогах. Крошка выдерживает давление автомобиля не столь уверено, как классический асфальт.

Расползшаяся по дорогам асфальтная крошка превращается в настоящий дорожный мусор. Она вылетает из под колес машин в лобовые стекла попуток, пешеходов, играющихся неподалеку в песочнице детей. Да и выглядит асфальтная крошка на дороге, признаться честно, не особо эстетично. Как будто по дорогам провели массированную бомбардировку.