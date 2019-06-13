Казанский родник во Владимире под угрозой?

Один из самых популярных источников родниковой воды во Владимире – Казанский родник, расположенный на улице Фатьянова, неподалеку от конечной остановки троллейбуса №1. Народная тропа к нему не зарастает: за водой в любое время года выстраиваются очереди, поскольку льется она тоненькой струйкой и горожане боятся, что скоро ключик иссякнет. Волнует владимирцев и доступ к роднику – лестница разваливается, вода после дождя с мусором стекает в овраг, размывая спуск и угрожая роднику. Своими опасениями жители поделились с губернатором Владимиром Сипягиным на личном приеме.

Впрочем, специалисты уверяют: все не так плохо, и родник, объявленный в 1986 году памятником природы регионального значения, в порядке.

- Ключи бьют, родник не погибает. Наоборот, в прошлом году ближе к дамбе забил новый родник, - говорит руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Ольга Канищева. – Но нужно разделять две истории: природоохранную и благоустройство. Родниковая система функционирует, но набирать воду неудобно. Спуск действительно в плохом состоянии, эта земля принадлежит городу, а администрация Владимира почему-то не хочет чинить ее. Местные жители своими силами делают что могут, но этого недостаточно.

До этого Казанский родник обустраивали за счет городского бюджета в 2013 году, сделав навесы, деревянные настилы и лестницы, а два года спустя, благодаря помощи спонсоров, найденных Дирекцией ООПТ, обложили диким камнем колодцы, где копится вода, организовали подходы к источникам и построили часовню. Но сегодня в реконструкции нуждается не только лестница, но и бетонные кольца, которые были установлены еще в 70-е годы, а сейчас практически полностью разрушены и вода сочится через щели, стекая на землю и скапливаясь около лестницы. Набирать оттуда ее нельзя – там плавают листья и мусор, это все равно, что пить из лужи, поэтому жители вынуждены подолгу стоять в очередях. Решать проблему нужно радикально, демонтировав старые кольца и поставив новые. Стоит, по мнению специалистов, обустроить и «ливневку» у Казанского родника, чтобы дождевые и талые воды не увеличивали ручей и не подтапливали родниковую систему. Впрочем, хотя родник пока не обустроен, пить воду оттуда можно - на ее качество отсутствие благоустройства не влияет.