2019-06-11T17:11:39+03:00
Общество

Во Владимире подростки поджигают «тополиные сугробы»

Подобная шалость грозит штрафом в размере 5000 рублей
Ирина Начарова
Поделиться:
Тополиный пух во всех городах страныТополиный пух во всех городах страныФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Тетрадки с учебниками запрошены подальше на полку – дети отдыхают! Свободного времени много, и, видимо, одолевает скука. Стартовали сезонные эксперимента по поджогу не травы, нет, - тополиного пуха.

«Делать было нечего…»?

В редакцию газеты обратилась жительница Владимира Татьяна Лапикова. В минувшую субботу она шла вечером по Суздальском проспекту, как вдруг увидела желтые огоньки в траве около здания налоговой инспекции Фрунзенского района.

- Я сначала не поняла, что это такое. Было видно красивое мерцание прямо посреди травы. Потом пригляделась, да это огонь! Пламя стелилось сначала вдоль тротуара, а затем перекинулось за заборчик. «Виновник» происшествия спешно удалялся от меня. Я крикнула, чтобы вернулся. Подросток послушно подошел, и стал тушить огонь резиновыми подошвами кед, - рассказала нам Татьяна.

Парень пытался сбивчиво доказать горожанке, что ничего страшного, сейчас все потухнет, но пламя из-за ветра продолжало стелиться и дальше по траве. На Суздальском проспекте растут тополя, «топлива» для опасной шалости – предостаточно.

В пресс-центре регионального Управления МЧС России по Владимирской области нет информации конкретно по поджогам именно тополиного пуха. Однако в ведомстве подтвердили, что подобные инциденты могут привести к необратимым последствиям.

- Огонь, который распространяется по тополиному пуху, может перейти на сухую траву, которая из-за жары уже кое-где появилась, на деревья, заборы дома и автомобили. Когда дети или подростки завороженно смотрят за стремительно горящим пухом, они не понимают, что это чревато настоящими пожарами, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Горячий июнь

Во Владимирской области установлен особый противопожарный режим. 6 июня вышло соответствующее постановление губернатора региона. Подростковые эксперименты с огнем – грозят штрафом, который будут оплачивать родители скучающих отпрысков.

- Действия детей можно квалифицировать как нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Штраф, предусмотренный в этом случае - до 5 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

Судя по жаркой погоде, установившейся в регионе, тополиная метель будет донимать не только горожан-аллергиков, но пожарных.

БДИ!

Жителям частного сектора города желательно убирать придомовую территорию самим. Технология простая: сначала тополиный пух необходимо смочить водой, а затем подмести его.

КОНКРЕТНО

Куда звонить при пожаре?

Если вы стали свидетелем возгорания и понимаете, что огонь самостоятельно вам не потушить, немедленно сообщите об этом по номеру мобильного телефона 112 или в пожарную часть – 01.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Юная владимирская шахматистка представит страну на чемпионате мира
Нападающий ФК «Муром» провел еще два матча за сборную России на Мемориале Гранаткина
Диспансеризацию во Владимирской области можно будет пройти вечером и в субботу
В Киржаче построят микрорайон для рабочих
Владимирская мэрия начала штрафовать владельцев собак, выгуливающих питомцев на детских площадках
Нижегородская мошенница обманула девять владимирских пенсионеров
Умер реаниматолог-анестезиолог владимирского роддома №2
Через пять лет 55 процентов жителей Владимирской области будут заниматься физкультурой и спортом
Юных владимирцев приглашают на встречу с писателями
Во Владимирской области 12 и 13 июня сохранится аномальная жара
Суздальский педофил пытался затащить в свою машину 15-летнюю девочку
Во Владимире впервые пройдет «Ночь в Финуниверситете»
Во Владимире женщина угрожала взорвать дом
В Суздале пройдет праздник народных ремесел
Александровское предприятие пять месяцев не платило зарплату сотрудникам
Владимирцам расскажут народные сказки
В День семьи, любви и верности в Муроме поженятся 14 пар
Студентка ВлГУ завоевала серебро на первенстве мира по пауэрлифтингу