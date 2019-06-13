Во Владимире подростки поджигают «тополиные сугробы»

Тетрадки с учебниками запрошены подальше на полку – дети отдыхают! Свободного времени много, и, видимо, одолевает скука. Стартовали сезонные эксперимента по поджогу не травы, нет, - тополиного пуха.

«Делать было нечего…»?

В редакцию газеты обратилась жительница Владимира Татьяна Лапикова. В минувшую субботу она шла вечером по Суздальском проспекту, как вдруг увидела желтые огоньки в траве около здания налоговой инспекции Фрунзенского района.

- Я сначала не поняла, что это такое. Было видно красивое мерцание прямо посреди травы. Потом пригляделась, да это огонь! Пламя стелилось сначала вдоль тротуара, а затем перекинулось за заборчик. «Виновник» происшествия спешно удалялся от меня. Я крикнула, чтобы вернулся. Подросток послушно подошел, и стал тушить огонь резиновыми подошвами кед, - рассказала нам Татьяна.

Парень пытался сбивчиво доказать горожанке, что ничего страшного, сейчас все потухнет, но пламя из-за ветра продолжало стелиться и дальше по траве. На Суздальском проспекте растут тополя, «топлива» для опасной шалости – предостаточно.

В пресс-центре регионального Управления МЧС России по Владимирской области нет информации конкретно по поджогам именно тополиного пуха. Однако в ведомстве подтвердили, что подобные инциденты могут привести к необратимым последствиям.

- Огонь, который распространяется по тополиному пуху, может перейти на сухую траву, которая из-за жары уже кое-где появилась, на деревья, заборы дома и автомобили. Когда дети или подростки завороженно смотрят за стремительно горящим пухом, они не понимают, что это чревато настоящими пожарами, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Горячий июнь

Во Владимирской области установлен особый противопожарный режим. 6 июня вышло соответствующее постановление губернатора региона. Подростковые эксперименты с огнем – грозят штрафом, который будут оплачивать родители скучающих отпрысков.

- Действия детей можно квалифицировать как нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Штраф, предусмотренный в этом случае - до 5 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

Судя по жаркой погоде, установившейся в регионе, тополиная метель будет донимать не только горожан-аллергиков, но пожарных.

БДИ!

Жителям частного сектора города желательно убирать придомовую территорию самим. Технология простая: сначала тополиный пух необходимо смочить водой, а затем подмести его.

КОНКРЕТНО

Куда звонить при пожаре?

Если вы стали свидетелем возгорания и понимаете, что огонь самостоятельно вам не потушить, немедленно сообщите об этом по номеру мобильного телефона 112 или в пожарную часть – 01.