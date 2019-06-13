Лето во Владимире: настольные игры, чтение сказок, танцы до упаду

Не знаете, чем заняться вечером в будние дни? Мы вам подскажем! В центре Владимира появились открытые площадки, где каждый найдет себе занятие по душе.

Игровой понедельник

С 18 до 20 часов в сквере «Липки» будет работать «клуб настольных игр», где будут проходить открытые мастер-классы по игре в настольный теннис, шахматы и настольный хоккей. Здесь также можно поиграть в любимые игры - «Базинга», «Дженга», «Монополия», «Твистер» и другие.

Вторник – детям и танцам

С 18 до 20 часов в сквере «Липки» организуют занятия для детей: аквагрим, чтение сказок, мастер-классы. Но родителям тоже скучать не придется. Они могут присоединиться к танцевальной тренировке «Zumba kids».

Спортивная среда

С 18 до 20 часов в Стрелецком сквере запланированы спортивные тренировки по баскетболу, мини-футболу, рукопашному бою. Кроме того, в 19 часов все желающие могут присоединиться к тренировкам по стретчингу (разновидность физических упражнений, направленных на развитие гибкости – примечание КП) на Никитском бульваре.

Четверг – музыка и квесты

Один раз в месяц в 19 часов можно будет насладиться выступлением владимирских музыкальных исполнителей и молодежных групп. А также раз в три недели поучаствовать в велоквестах в сквере «Липки» в 19 часов.

Киношная пятница

Каждую пятницу в 21 час владимирцев ждут всех на открытых кинопоказах на Никитском бульваре. Посмотреть, какой фильм будут показывать можно в официальной группе в «ВКонтакте» (https://vk.com/openmovie33).

Творческие выходные

В субботу и воскресенье в 11 часов будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству в домике в сквере «Липки».