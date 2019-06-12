Пришел в библиотеку — заодно и музыку послушал
Небольшая уютная комната, на стенах - панорама Владимира, у одной стоит современный проигрыватель пластинок. Рядом настоящая гитара и синтезатор — вдруг кто-нибудь захочет помузицировать. У входа стеллаж с десятком пластинок. И все это не где-нибудь в музыкальном кафе или магазине. «Виниловая комната» находится в молодёжном корпусе областной библиотеки для детей и молодежи.
Современный проигрывательФото: Алексей СУХОВ
Звук бьет, но читать не мешает
- Во время реконструкции всего здания, которая проходила у нас несколько лет назад, у директора библиотеки Татьяны Сдобниковой родилась идея сделать уютный уголок, где можно было бы слушать виниловые пластинки, - рассказала заведующая отделом электронных ресурсов и мультимедийных технологий Екатерина Ковалевская. - Ведь у нас большой фонд грампластинок — более 5 тысячи штук.
Такое огромное количество пластинок появилось не сразу. Коллекция собиралась с 1975 года с небольшим перерывом в 90-е годы и вплоть до наших дней. Чего в ней только нет! Концерты классической музыки, опер и балетов. Коллекции альбомов легендарных западных рок-команд (типа Beatles, Doors, Led Zeppelin и Pink Floyd). Причем многие из пластинок выпущены за рубежом.
Так как библиотека ориентирована не только на молодежь, но и на детей, в фонде можно найти также пластинки с детскими песенками и аудиоспектаклями. «Приключения капитана Врунгеля», «Бременские музыканты», народные сказки. Озвучивали их, естественно, известнейшие актеры СССР.
Все грампластинки можно послушать в любой момент. В библиотеке создан клуб любителей винила «ВиниЭл», который приглашает всех желающих и имеет свою группу Вконтакте. Он сделан для молодых ребят, которые интересуются не просто музыкой, но и конкретно виниловым звучанием (считающимся до сих пор лучшим при воспроизводстве звука). Комнату сделали со звукоизоляцией, чтобы музыка не мешала тем, кто занят учебным процессом.
.Фото: Алексей СУХОВ
Кроме того, большинство ребят предпочитает слушать пластинки в наушниках, а не через колонки, говорят, что так полнее звуки воспринимаешь, - рассказала Екатерина Ковалевская.
Процедура получения пластинок такая же, как и книг. Записываешься в библиотеку, запрашиваешь нужную грампластинку, и ее тебе приносят. Дальше только музыка и наслаждение…
Сделать реферат в тишине
Это не единственный новый кабинет в библиотеке. Не так давно в корпусе библиотеки на проспекте Строителей появился также кабинет индивидуальной работы. Нужен он для тех, кто хочет в спокойной обстановке подготовиться к экзаменам, семинару или сделать реферат.
Все выглядит очень лаконично: в небольшой комнате стоит стол, стул, на столе компьютер, рядом полки с книгами. Компьютер имеет выход в интернет. Но так как это общественное учреждение для детей и молодежи, поиграть в компьютерные игры или найти взрослый контент не получится. В интернет встроен блокиратор определенных запрещенных сайтов. Зато есть доступ ко многим электронным библиотекам России. Плюс в кабинет можно взять стопку книг из самой библиотеки для детей и молодежи.
.Фото: Алексей СУХОВ
- В течение полутора часов человека никто не будет беспокоить, - рассказала Екатерина Ковалевская. - В данный момент кабинет набирает популярность. Мы уже даже ввели запись для желающих работать в индивидуальном кабинете непосредственно в библиотеке, а так же по телефону и через сайт библиотеки.
КОНКРЕТНО
Перечисленные выше кабинеты располагаются в корпусе библиотеки для детей и молодежи по адресу: проспект Строителей, 23. Подробности можно узнать по телефону: 8(4922)33-64-66.
ИСТОЧНИК KP.RU