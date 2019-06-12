Пришел в библиотеку — заодно и музыку послушал

Небольшая уютная комната, на стенах - панорама Владимира, у одной стоит современный проигрыватель пластинок. Рядом настоящая гитара и синтезатор — вдруг кто-нибудь захочет помузицировать. У входа стеллаж с десятком пластинок. И все это не где-нибудь в музыкальном кафе или магазине. «Виниловая комната» находится в молодёжном корпусе областной библиотеки для детей и молодежи.

Современный проигрывательФото: Алексей СУХОВ

Звук бьет, но читать не мешает

- Во время реконструкции всего здания, которая проходила у нас несколько лет назад, у директора библиотеки Татьяны Сдобниковой родилась идея сделать уютный уголок, где можно было бы слушать виниловые пластинки, - рассказала заведующая отделом электронных ресурсов и мультимедийных технологий Екатерина Ковалевская. - Ведь у нас большой фонд грампластинок — более 5 тысячи штук.

Такое огромное количество пластинок появилось не сразу. Коллекция собиралась с 1975 года с небольшим перерывом в 90-е годы и вплоть до наших дней. Чего в ней только нет! Концерты классической музыки, опер и балетов. Коллекции альбомов легендарных западных рок-команд (типа Beatles, Doors, Led Zeppelin и Pink Floyd). Причем многие из пластинок выпущены за рубежом.

Так как библиотека ориентирована не только на молодежь, но и на детей, в фонде можно найти также пластинки с детскими песенками и аудиоспектаклями. «Приключения капитана Врунгеля», «Бременские музыканты», народные сказки. Озвучивали их, естественно, известнейшие актеры СССР.

Все грампластинки можно послушать в любой момент. В библиотеке создан клуб любителей винила «ВиниЭл», который приглашает всех желающих и имеет свою группу Вконтакте. Он сделан для молодых ребят, которые интересуются не просто музыкой, но и конкретно виниловым звучанием (считающимся до сих пор лучшим при воспроизводстве звука). Комнату сделали со звукоизоляцией, чтобы музыка не мешала тем, кто занят учебным процессом.

Кроме того, большинство ребят предпочитает слушать пластинки в наушниках, а не через колонки, говорят, что так полнее звуки воспринимаешь, - рассказала Екатерина Ковалевская.

Процедура получения пластинок такая же, как и книг. Записываешься в библиотеку, запрашиваешь нужную грампластинку, и ее тебе приносят. Дальше только музыка и наслаждение…

Сделать реферат в тишине

Это не единственный новый кабинет в библиотеке. Не так давно в корпусе библиотеки на проспекте Строителей появился также кабинет индивидуальной работы. Нужен он для тех, кто хочет в спокойной обстановке подготовиться к экзаменам, семинару или сделать реферат.

Все выглядит очень лаконично: в небольшой комнате стоит стол, стул, на столе компьютер, рядом полки с книгами. Компьютер имеет выход в интернет. Но так как это общественное учреждение для детей и молодежи, поиграть в компьютерные игры или найти взрослый контент не получится. В интернет встроен блокиратор определенных запрещенных сайтов. Зато есть доступ ко многим электронным библиотекам России. Плюс в кабинет можно взять стопку книг из самой библиотеки для детей и молодежи.

- В течение полутора часов человека никто не будет беспокоить, - рассказала Екатерина Ковалевская. - В данный момент кабинет набирает популярность. Мы уже даже ввели запись для желающих работать в индивидуальном кабинете непосредственно в библиотеке, а так же по телефону и через сайт библиотеки.

КОНКРЕТНО

Перечисленные выше кабинеты располагаются в корпусе библиотеки для детей и молодежи по адресу: проспект Строителей, 23. Подробности можно узнать по телефону: 8(4922)33-64-66.