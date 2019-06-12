Во Владимирской области за 11 дней утонули 15 человек

Во Владимирской области люди тонут каждый день. За последние 11 дней, по данным Следкома, погибли 15 человек. Причем во всех случаях люди купались в запрещенных местах.

- А ведь у нас по всей области 60 разрешенных пляжей. Но люди едут отдыхать туда, где отдых строго запрещен, - рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Руслан Блинов. - На оборудованных пляжах, со спасательными постами, чистым песком и буйками, утонувших нет.

Последний случай произошел вечером 10 июня на владимирском пляже Семязино. Этот пляж пользуется большой популярностью. В выходные тут вообще не протолкнуться. Все лезут в воду, ныряют, плескаются и, забывая о безопасности, заплывают за буйки.

Вечером 10 июня здесь отдыхала компания молодых людей, среди них был молодой иностранец их страны ближнего зарубежья. Он заплыл за буйки, где дно там не проверялось, и пропал. Спасатели сумели найти тело лишь в 9.30 11 июня.

Следственный комитет по Владимирской области уже начал доследственнную проверку. Так как данный пляж все-таки в списке разрешенных, Следком проверит, все ли правильно в тот день делали дежурные спасатели, которые должны оперативно реагировать на подобные случаи.

Помимо этого в субботу на Клязьме утонул 34-летний владимирец. Он приехал с друзьями на рыбалку, выпил и пошел купаться. Нырял, не справился с течением и утонул. Нашли его 10 июня совсем не в том месте, где он зашел в воду.

В Александровском районе, тоже в субботу, погиб 21-летний парень. Он с другом решил переплыть плотину, но почувствовал себя плохо и пошел на дно.

В Вязниковском районе 9 июня, в воскресенье, из воды достали мужчину. Пока не сообщается, как он погиб. В запрещенном месте для купания — на реке Гусинке, которая находится в микрорайоне Доброе — пошел ко дну 41-летний владимирец. По предварительным данным, в аномальную жару нетрезвый мужчина, у которого были проблемы с работой сердца, плавал и нырял в воде.