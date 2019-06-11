Экс-главреду «Губернии-33» Александру Орлову "прилетел" ответный иск от телеканала

10 июня в Октябрьском районном суде прошло очередное заседание по иску бывшего генерального директора и главного редактора "Губернии-33" Александра Орлова. Рассмотрение дела снова было перенесено, судья Наталья Хижняк истребовала новые документы из департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Кроме того, в качестве свидетеля был допрошен председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Владимирской области Григорий Белов.

Перед началом очередного заседания Наталья Хижняк предложила сторонам помириться. Однако от мировой отказались и Александр Орлов, и представители "Губернии-33", и ДИЗО, и газеты "Владимирские ведомости" (соучредители телеканала). Требования истца за неделю не поменялись, зато у его бывшего работодателя нашелся новый аргумент. Юрист телеканала Илья Абрамов попытался приобщить к делу иск "Губернии-33" в Ленинский районный суд города Владимира на 1 миллион рублей.

Не сошлись в целях

Если на прошлом заседании суда представители "Губернии-33" и ДИЗО обвиняли Александра Орлова в том, что он выбрал неправильную статью для своего увольнения, то на этот раз экс-главреда губернаторского телеканала обвинили в превышении расходов. По данным из отчета Счетной палаты Владимирской области, в 2018 году они превысили утвержденный бизнес-план на 16,2 миллиона рублей. Несмотря на это, по мнению представителя департамента имущественных и земельных отношений Александры Сахаровой, Орлов продолжал заключать различные сделки от лица телеканала. В частности, тогдашний гендиректор "Губернии-33" заключил контракт с телеканалом "Вариант" на 1 миллион рублей на создание большого интервью с участием представителей владимирской мэрии, которая контракт на создание подобного материала не заключала и интервью не оплачивала. Все это стало поводом для разбирательства в Ленинском районном суде города Владимира, "Губерния-33" требует со своего экс-главреда 1 миллион рублей. Кстати, сам Александр Орлов в пояснении на вопросы ДИЗО по поводу этого контракта сообщил, что заключил его для выполнения уставной задачи - информирования населения региона о работе мэрии. У чиновников иное мнение, главной задачей телеканала они считают извлечение прибыли. Кстати, Александр Орлов спросил об этом контракте председателя комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Владимирской области Григория Белова

- Вы будете отрицать, что вели со мной переговоры по поводу заключения договора с "Вариантом"?

- Я не помню, - ответил Григорий Белов.

Кроме расходов на интервью, представители ДИЗО обвинили Александра Орлова в неправомерной трате 123 тысяч рублей на оплату услуг кабельного оператора "Киржач Информ Сервис". Но здесь все сложнее, по словам Александра Орлова так получилось из-за законодательных сложностей. С одной стороны, ДИЗО говорит о получении каналом "Губерния-33" статуса обязательного общедоступного канала региона. С другой, экс-главред заявил, что лицензия у канала на вещание в кабельных сетях, а подавать сигнал нужно по всему региону. А так как в большинстве районов области нет оборудования для приема и передачи телесигнала, телеканалу приходилось решать эти проблемы за свой счет. В Киржаче это встало в 123 тысячи рублей.

И снова о бизнес-плане

Другой представитель ДИЗО Наталья Черентаева во второй раз в ходе рассмотрения иска Орлова заявила, что бизнес-план "Губернии-33" был подменен. На вопрос судьи Натальи Хижняк, есть ли на документе подписи представителей учредителей канала, она ответила, что они действительно имеются, но на первой странице. Представитель ДИЗО сообщила, что подменить остальные страницы документа не составило бы труда. Судья попросила чиновников провести экспертизу. Наталья Черентаева ответила, что департамент уже занимается этим вопросом.

Орлова хотели уволить еще в феврале

Кульминацией третьего заседания по иску Александра Орлова к "Губернии-33" стал допрос свидетеля - председателя комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Владимирской области Григория Белова. На суде выяснилось, что именно Григорий Белов оповестил губернатора Владимирской области Владимира Сипягина о найденных нарушениях. Суд заинтересовал вопрос о том, как вообще результаты проверок попали в региональному "министру печати", если комитет по связям с общественностью вовсе не учредитель "Губернии-33". Оказалось, что представление Счетной палаты касалось и этого структурного подразделения администрации области. Там фигурировали фамилии экс-руководителей комитета Риты Шляховой и Ивана Чердаклиева. Что же касается самого письма Григория Белова губернатору, направленного в феврале 2019 года, то уже в нем указывалось требование уволить Орлова с занимаемых должностей и назначить на должности гендиректора и главреда других людей, чьи фамилии на суде не прозвучали.

В итоге рассмотрение иска Орлова в очередной раз перенесли. Следующее и, вероятно, последнее заседание в этом непростом деле состоится 14 июня. Администрация Владимирской области будет представлена на нем в качестве третьего лица.

СПРАВКА «КП»

Учредителями ООО ТРК "Губерния-33" являются департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (75,1% уставного капитала) и РИГАУ "Владимирские ведомости" (24,9%).

КСТАТИ

Александр Орлов сообщил, что 9 июня в Вязниках ему стало плохо с сердцем, пришлось вызывать врача. Экс-главред "Губернии-33" заявил что проблемы со здоровьем он связывает с последними событиями в его жизни - увольнением и судом.