Владимирский экономический форум официально закрыт

Это заявление губернатор Владимирской области сделал 7 июня на другом экономическом форуме — Санкт-Петербургском. Решению главы региона предшествовал опрос в соцсетях, жители высказались против бесполезной по их мнению траты денег.

Политически невыгодно

«Похороны» владимирского экономического форума, стоит признать, ожидались. В сознании жителей региона ежегодное действо на парковке у Белого дома стойко ассоциировалось с прошлым губернатором Светланой Орловой. Провести еще один форум для новой администрации области было бы политически невыгодным. Да и не получилось бы.

Очевидна и экономия на проведении форума. За шесть лет на обустройство площадки перед «белым домом» было потрачено 26,2 миллиона рублей. Реальную пользу от проведения подобных мероприятий оценить трудно, провести подсчет инвестиций от подписанных за шесть лет соглашений никто даже не пытался. Многие из предприятий, фигурировавших на ВЭФ за шесть лет, либо обанкротились, либо пропали с новостных радаров.

Русско-народная атмосфера

Владимирский экономический форум всегда проходил в конце мая в течении трех дней. Первый день занимало планарное заседание, на котором высокие гости рассказывали собравшимся о том, как приятно оказаться во Владимире и пару слов на заявленную тему. Длилось это действие три-четыре часа, после чего губернатор в сопровождении видных политиков отправлялась осматривать стенды различных участников форума под открытым небом. Официальная музыка ВЭФ - русская народная, погромче да позвучнее. Обязательные коллективы, выступавшие на площадке: "Владимирские рожечники", "Владимирский губернаторский симфонический оркестр", ансамбль мажореток перед входом в Белый дом.

Для проведения форума перекрывался Октябрьский проспект. Часть улицы вдоль садов и территория вокруг здания Следкома превращалась в большую парковку.

Мемы форума

Владимирский экономический форум за шесть лет существования подарил владимирцам немало веселых минут. В частности, слова Светланы Орловой "Спасибо санкциям!" впервые прозвучали именно там. Фразы в духе "В Коврове делают станки восьмого поколения, они точнее японских" были и вовсе нормой.

Ну, и проход Светланы Орловой по лестнице Белого дома с Виталием Мутко и другими гостями форума под песню "Барыня" не обсуждал разве что ленивый.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не экономикой единой

Владимирский экономический форум был не единственным шумным мероприятием федерального уровня, проводившемся в администрации Владимирской области в годы "правления" Светланы Орловой. Кроме него, раз в два года летом проводился "Историко-культурный парламентский форум", главным героем которого помимо Светланы Орловой была тогдашний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На последнем форуме в июле 2016 года председатель регионального парламента австрийского Тироля Хервиг ван Стаа наградил фрау Орлову Золотым орденом тирольского орла, на тогдашний заместитель министра образования и науки Вениямин Каганов сразу же предложил создать региональный орден "Владимирский орел" и нисколько не смущаясь отметил, что почел бы за честь быть первым представленным к сей награде.

Хронология владимирских форумов.

Впервые владимирский экономический форум прошел под слоганом "Покупай владимирское" в мае 2013 года. Светлана Орлова тогда была врио губернатора региона. По данным пресс-службы администрации Владимирской области, за время работы форума было подписано соглашений на 25 миллиардов рублей. Главным гостем мероприятия стал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Министр финансов РФ Антон Силуанов участвовал в форуме через видеосвязь.

Второй ВЭФ прошел под лозунгом "Владимирская область - территория динамичного развития" в мае 2014 года. Главными гостями мероприятия стали полпред президента в ЦФО Александр Беглов, вице-премьер Ольга Голодец и министр финансов Антон Силуанов. Впервые на форум приехали иностранцы из Германии и Нидерландов. В рамках форума состоялось открытие ныне обанкротившегося предприятия по производству пеностекла "СТЭС-Владимир".

Третий владимирский экономический форум стал самым масштабным и представительным. Он прошел в мае 2015 года под лозунгом "Владимирская область - территориальный центр импортозамещения". После введения санкций стран запада руководство региона активно продвигало идею создания промышленных кластеров (всего их было шесть) с опорой на "политику слабого рубля". Главными гостями ВЭФ тогда стали экс-зампред правительства РФ Аркадий Дворкович, экс-зампред правительства Дмитрий Рогозин и ныне отбывающий наказание тогдашний министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

Четвертый ВЭФ случился в мае 2016 года и прошел под лозунгом "Малое и среднее предпринимательство - время быть лидерами". Гостями форума стали министр финансов РФ Антон Силуанов, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, глава Федеральной корпорации по развитию МСП Александр Браверман и глава федеральной "Опоры России" Сергей Борисов. Было подписано 8 соглашений, в частности проекты производства нагревательных элементов в Ставрово, сталелитейного производства в Гусь-Хрустальном и предприятия по производству стали Муроме. Тогда же у форума появился фирменный логотип.

Пятый форум во Владимире прошел в мае 2016 года под вывеской "Малое и среднее предпринимательство. Туризм: инвестиции в будущее" и был приурочен к 50-летию маршрута Золотое кольцо. Главными гостями форума стали вице-премьер РФ Виталий Мутко и глава "Сбербанка" Герман Греф.

Финальный шестой ВЭФ прошел в июне 2017 года и был посвящен высоким технологиям. На него приехало 25 иностранных делегаций, в частности из Кубы, Германии, Болгарии и Молдовы.