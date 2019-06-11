Четверть врача на школу

Лицензирование их завершилось к 1 апреля, а на их оснащение потратили не только 30 миллионов из областного и городского бюджета, но и внебюджетные средства. Только на оснащение двух медкабинетов в средней школы №40 ушло 400 тысяч спонсорских рублей.

Однако многие школьники жалуются, что медкабинеты в школах постоянно закрыты и не удивительно: врачи массово увольняются, а те, кто пока работает, не справляются с нагрузкой. На 1000 учеников положен один врач и два фельдшера, в реальности в той же школе №40, работающей в две смены с 8.00 до 18.15, учится около 1300 учеников, работает врач на четверть ставки, который в августе увольняется. В школах №№10 и 13, где в общей сложности учится 1400 ребят, врач уходит, остается фельдшер, который будет три дня работать в одной школе, два – в другой.

Увольнения не удивительны — виной всему низкая оплата труда школьных врачей. Департамент здравоохранения предлагает выплачивать им зарплату из фонда, предназначенного на оплату труда учителей, но тогда не хватит денег на педагогов. Еще одна причина – график работы медкабинетов.

- Главврачи городских больниц, кроме горбольницы №2, за которыми закреплены медкабинеты, не предоставили график работы врачей и фельдшеров, не согласовали его с директорами школ, а это необходимо, ведь где-то дети учатся в две смены, где-то в одну, - заявил Дмитрий Кушпита, депутат горсовета и директор школы №40.

Чтобы исправить ситуацию в Законодательном собрании создадут рабочую группу, которая рассмотрит вопрос о передаче ФАПов, поликлиник и больниц с областного уровня обратно на муниципальный.