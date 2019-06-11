2019-06-11T10:51:00+03:00
Общество

Ночь и подросток — не пара, не пара...

Во Владимире задержали 80 несовершеннолетних, находящихся на улице после комендантского часа
Артем Бендрик
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Хотите полюбоваться на красивый парк - выбирайтесь на прогулку до начала комендантского часаХотите полюбоваться на красивый парк - выбирайтесь на прогулку до начала комендантского часаФото: Александр УТКИН
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С наступлением теплой погоды подросткам все больше времени хочется проводить на улице: допоздна гулять с друзьями, купаться, кататься на велосипедах, играть в мяч, но каждый должен помнить, что это не только опасно, ведь в темное время суток случается большинство преступлений, но и наказуемо. Ведь во Владимире уже более десяти лет действует комендантский час.

В летнее время (с 1 июня по 31 августа) комендантский час действует с 23.00 до 6.00. Осенью, зимой и весной несовершеннолетним нельзя находиться на улице без присмотра родителей с 22.00 до 6.00. В этом году полицией были задержаны 80 несовершеннолетних, находящихся вне дома после комендантского часа.

Полиция ежедневно патрулирует улицы, клубы и другие места скопления молодежи, особенно внимательно работая именно поздним вечером, когда попасться им может, как настоящий преступник, так и подросток, который мог бы стать его жертвой.

Помимо сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних «отловом» нарушающих закон подростков занимаются представители ППС, ГИБДД и участковые. Рейды проводятся регулярно, причем не только по улицам, но и в местах концентрации несовершеннолетних (клубы, парки и так далее).

В случае, если полиция ловит кого-то младше 18 лет без присутствия родителей, а на часах позже 23.00, того отправляют в отделение, после чего вызывают родителей.

- Несовершеннолетний доставляется в отдел полиции, где передается инспектору ПДН. Далее в отдел полиции вызывается законный представитель несовершеннолетнего (родители или законный опекун). На представителя несовершеннолетнего составляется протокол об административном правонарушении. Данный протокол передается в комиссию по делам несовершеннолетних, где в отношении представителя ребенка принимается решение о предупреждении или штрафе, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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