Во Владимире не хватает денег на школьных ремонт дворов и дорог

Сложности распределения бюджетных средств обсуждали 10 июня в Президиуме горсовета, где присутствовали и депутаты Заксобрания Владимирской области. Первый вопрос на повестке дня – обсуждение письма губернатора Владимира Сипягина, который попросил народных избранников убедить главу администрации города Владимира подписать соглашение о предоставлении дотаций областному центру. Однако подписывать документ в мэрии отказываются: чтобы получить дотацию от области, нужно снизить дефицит городского бюджета до 5%, а значит, сократить расходы на 164 миллиона рублей.

- Мы строим и проектируем за свой счет объекты и явно не справимся с этой нагрузкой. Сократить эти расходы можно, только отказавшись строить детские сады и школы. Но зачем наказывать жителей Владимира? Мы не нарушаем бюджетный кодекс, законодательство предусматривает дефицит местных бюджетов до 10%, - отметил Андрей Шохин.

Эх, дороги…

Еще одна проблема, с которой столкнулся город – сложности с обеспечением многодетных семей бесплатными земельными участками. В городе свободной земли мало, а та, что есть – далеко и на обеспечение их инфраструктурой требуются значительные средства. Но область не выделяет деньги, а своими силами выполнить полный объем работ городу не под силу.

- Мы должны полностью обеспечить инфраструктурой участки, прежде чем выделять их многодетным. За счет городского бюджета делаются дороги, газопровод, водопровод, все имеет конкретную стоимость. Нам необходимо более 68 миллионов рублей, а область выделила всего шесть. Недофинансирование приводит к тому, что вместо асфальтированных дорог мы делаем щебеночные. Это вынужденная мера, вызванная недостатком средств, - сообщил заместитель главы администрации города Владимира Сергей Сысуев.

Кстати, на прокладывание щебеночных дорог к участкам для многодетных в 2017 году область выделила 14 миллионов рублей, в прошлом – 41 миллион, а в этом – ничего. Меньше денег выделили и на другие дороги. Хотя Владимир ежегодно отдает в областной дорожный фонд 470 миллионов рублей, из областного бюджета на программу «Безопасные и качественные дороги» выделено 6,3 миллиона рублей, а из городского – более 66 миллионов. Для сравнения – в прошлом году на ремонт дорог областная администрация направила 147 миллионов.

Скверов не будет

Меньше денег придет из областного бюджета и на благоустройство. Доля областного финансирования в рамках создания комфортной городской среды всего полтора процента, а в прошлом году она была 11%. В результате в этом году отремонтируют на семь дворов и на два общественных пространства меньше, чем в прошлом году.

- Из городского бюджета на благоустройство выделено 13,5 миллионов рублей, из областного - полтора миллиона, - отметил замглавы администрации города Сергей Литвинкин.

Кстати, 55 миллионов рублей, предназначенных на благоустройство, у города забрали – их перенаправили на ремонт крыш и замену окон в школах и детсадах. Но и тут не все просто: из-за того, что областная администрация долго не подписывала документы, нельзя было объявлять конкурс и выбирать подрядчиков. А значит, есть риск не успеть сделать ремонт до 1 сентября. Осенью менять кровлю рискованно из-за погоды, а делать внутренние работы в школах, например, менять окна, нельзя, когда ученики занимаются, а деньги нужно успеть освоить до конца года, иначе их придется вернуть в областной бюджет. Такая же ситуация и с 26 миллионами рублей, которые область выделила на ремонт школьных спортзалов. Документы до сих пор не подписаны, а значит, начать работы нельзя.