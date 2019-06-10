С 1 июля во всех автобусах Владимира можно будет платить картой

Как рассказал начальник отдела транспорта городской администрации Юрий Иванов, уже к 1 июля пенсионерам не придется стоять в очередях за социальным проездным. Вместо этого они смогут получить льготные транспортные карты.

Пенсионеры и льготники смогут приобрести транспортную карту за 416 рублей - столько сейчас стоит социальный проездной. Карты выдают в офисе компании «Владикард» на ул. Мира, 34, а также в офисах многофункциональных Центров (МФЦ). Во Владимире они располагаются на Октябрьском проспекте, 47, Суздальском проспекте, 26 и на улице Ноябрьская, 8-а в Юрьевце.

Начиная с июля приобрести транспортные карты можно будет также в отделениях Сбербанка, Почты России, киосках Роспечати, и в личном кабинете через интернет. Есть смысл поспешить за ними сейчас, иначе потом не миновать очередей.

От социального проездного она будет отличаться только тем, что проездной показывали кондуктору, а карту будут прикладывать к валидаторам, которые появятся у всех кондукторов.

— Мы обязаны по федеральному закону обеспечить безналичную систему оплаты в общественном транспорте к 1 июля. И это будет сделано. От стационарных вариантов валидаторов пока отказались. Это дело не быстрое. К тому же дополнительные расходы. Ведь оплата наличными останется, поэтому кондукторы продолжат работу, - заявил Юрий Иванов.

После того, как 70% льготников оформят транспортные карты, привычных бумажных проездных для пенсионеров больше не будет. Точной даты пока нет, но точно не позднее 1 ноября. Зато транспортные карты будут выдавать не с 20 числа каждого месяца, а ежедневно. А потом на них ежемесячно надо будет «записывать» проездной на очередной месяц, как в Москве делают с картой «Тройка».

Также с 1 июля во всех владимирских автобусах можно будет оплачивать проезд картой - обычной, банковской, но бесконтактной. Наличная оплата тоже никуда не уйдет. Раз в автобусах будут кондукторы, то свою мелочь можно будет отдать им. Что делать с этим, в мэрии пока не знают, ведь дорого содержать и кондукторов и валидаторы, но при этом нельзя оставлять сотни людей без работы, как и не исполнить закон.