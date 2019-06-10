Жители Загородного и Добросельского проездов боятся сгореть заживо

Жильцы частных домов Загородного и Добросельского проездов в буквальном смысле спят на чемоданах. На всякий случай люди собрали ценные документы и вещи, чтобы быть готовыми экстренно покинуть свои дома.

Люди просто боятся спать: в апреле и мае на двух маленьких улочках в этой тихой части города произошло сразу 7 пожаров.

«Мы боимся за нашу жизнь и жизнь наших близких, а также сохранность нашей собственности», - с таких слов начинается обращение жильцов к прокурору Владимирской области, копию которого владимирцы передали в редакцию нашей газеты.

Дом № 2 на улице ПогодинаФото: Ирина Начарова

Дом № 2 на улице ПогодинаФото: Ирина Начарова

«10 апреля дважды горел дом № 2 по ул. Погодина, он расположен рядом со зданием поликлиники «Автоприбор» на Погодина, 2.

17 мая был совершен, по нашему мнению, поджог жилого дома, где проживало 5 семей, по адресу Добросельский проезд, 3. Мы, все соседи, видели, что возгорание носило внешний характер, огонь возник на углу дома. Рядом со сгоревшим домом находится участок, выкупленный пять лет назад с последующим разрешением постройки дома до 4 этажей, мы были на слушаниях по данному вопросу.

18, 24 и 25 мая горели хозпостройки у дома №4 по Добросельскому проезду, один из пожаров вызвал возгорание крыши жилого дома», - написали жильцы домов в письме к прокурору региона.

Поджоги или случайность?

Жильцы домов официально подписали обращение, назвав свои имена, фамилии и паспортные данные. Но давать интервью и фотографироваться – отказались. Виной всему страх. Люди боятся, что серия пожаров не случайна.

«Существуют слухи об освобождении нашей территории под многоэтажную застройку. Приезжают люди, которые представляются представителями СМИ, но ими не являются, не предъявлены соответствующие документы. Они интересуются состоянием сгоревшего дома на предмет его возможного и невозможного восстановления, а также настроениями и мнением жителей близлежащих к пожару домов о произошедших событиях. Сложившаяся ситуация и последние события вызывают наше глубокое беспокойство», - пишут жильцы улиц в обращении в надзорный орган.

Жильцы улиц надеются на огласку - тогда, может, злоумышленники будут опасаться действовать дальше. Они направили обращения в общественные приемные партий региона, планируют записаться на прием к руководству города и области.

Официальный ответ по просьбе горожан должен прийти на адрес старшего по улице – Вячеслава Белина.

- Мы не будем сидеть и ждать, когда и нас тоже подожгут, нам нужны ответы на наши вопросы. К сожалению, пока не видели акт о причинах пожара 17 мая 2019 года, ждем, нам важно знать точно, что происходит на наших улицах, - сказал Вячеслав Белин.

Участок, на котором разрешено строительство дома до 4 этажейФото: Ирина Начарова