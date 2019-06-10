На выборах 8 сентября будут голосовать за мэров Мурома и Собинки

8 сентября во Владимирской области пройдет единый день голосования, подготовка к выборам началась еще весной. Пока политические партии решают, кого делегировать на видные посты, а местные власти подкручивают выборные механизмы в свою пользу, владимирский облизбирком готовится дать старт предвыборным кампаниям. Их назначат с 9 по 19 июня.

Кого и где избираем?

Летом в регионе пройдет 50 избирательных кампаний, голосовать будут почти полмиллиона жителей региона. В Муроме и Собинке горожане выберут нового мэра, в этих двух городах каким-то чудом уцелели прямые выборы главы города. Изначально так было и в Коврове, но местный горсовет решил, что депутатам виднее, кому править в промышленном центре области, и ввел голосование на конкурсной основе. Депутаты ЗС были не против.

Остальные 48 избирательных кампаний связаны с выборами в районные и городские советы седьмого созыва. Особое внимание стоит обратить на кампании в Гусь-Хрустальном, Петушках, Коврове, Муроме и Киржаче. Там тоже не обошлось без сюрпризов. В частности, в Киржачском районе действующие депутаты по-новой нарезали избирательные округи, разбавив протестных московских садоводов лояльным местным населением. Подобных ухищрений стоит ждать и в других районах.

Стоит напомнить, что выборы в городские и районные советы во Владимирской области больше не проводятся по партийным спискам (кроме Владимира). В последний раз одномандатники вывели в лидеры на выборах в ЗС "Единую Россию". Что будет на этот раз, покажет время.

Кого ждать на выборах?

После отмены прямых выборов в Коврове политические акценты сместились в сторону Мурома. Там местный глава округа Евгений Рычков идет на третий срок и принципиально хочет избраться прямым путем. Мол, мне бояться нечего, авторитета мне хватит за глаза. В компанию к нему протестным кандидатом сватают недавно вернувшегося во владимирскую политику экс-сенатора Антона Белякова, ставшего главой областной партячейки "Справедливой России". Камбэк некогда одного из самых медийных политиков страны оказался немного скомканным и непривычно тихим, так что вполне вероятно, что господин Беляков копит силы перед решающей битвой. Борьба авторитетного главы города с одним из самых ярких политиков современности обещает быть интригующей.

В Коврове после слухов о возможном выдвижении на пост мэра депутата ЗС Владимирской области Максима Шевченко политическая жизнь немного затихла. Сейчас на пост главы второго по величине города региона слухи активно сватают депутата ЗС Владимирской области и мужа известной фигуристки Ирины Слуцкой Алексея Говырина. Благо, что он местный, ковровский. Налицо новый тренд в политике патриархального Коврова, "красного директора" Анатолия Зотова может сменить молодой респектабельный бизнесмен. Кстати, не исключено, что конкуренцию ему может составить все тот же Антон Беляков. Запасаемся попкорном.

Вообще, выборы 8 сентября по накалу страстей и именам потенциальных участников могут стать даже более жаркими, чем выборы губернатора Владимирской области прошлого года. Могли ли мы себе представить еще два-три года назад в качестве потенциальных кандидатов в районных(!) центрах таких людей, как Максим Шевченко или Антон Беляков? Да нет, конечно.

КСТАТИ

Выборы 8 сентября пройдут и во Владимире, нового депутата в горсовет будут избирать жители восточной городской окраины по избирательному округу № 17 (улицы Растопчина, Комиссарова, Егорова, микрорайона Лесной). Без скандала не обошлось и тут. Глава городской избирательной комиссии Вадим Кузьмин заявил, что на проведение выборов не хватает денег. И если они не найдутся, то он уйдет в отставку, тем более, что люди уже начинают разбегаться.