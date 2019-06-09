2019-06-07T17:36:25+03:00
Общество

Куда во Владимире можно пойти без штанов

Изучаем, в какие места горожан пустят в шортах, а в какие нет
Артем Бендрик
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Летом практические все ходят в шортахЛетом практические все ходят в шортахФото: Артем Бендрик
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Лето наступило! Наконец можно убрать подальше пуховики, теплые кофты, зимние сапоги и шарфы с перчатками, а на смену им быстро нацепить шорты, юбки, майки и топики, ведь за окном почти +30 градусов. В такую погоду трудно находиться на улице, имея на себе даже несколько предметов одежды, но вот вопрос - а если придется пойти в приличное место? А на работу? Мы решили выяснить, куда во Владимире пустят в шортах, а куда нет.

По ресторанам — налегке

Как ни странно, в большинство владимирских кафе и ресторанов вас спокойно пропустят в шортах и майке, если это не майка-алкоголичка с пятнами от курочки. Будь то ресторан или ночной клуб, как правило, там нет дресс-кода, и охрана на входе отнюдь не против того, чтобы и женщины, и мужчины приходили в шортах.

У некоторых заведений есть летняя веранда, сидеть на которой куда приятнее в майке и шортах, попивая охлаждающий коктейль, нежели в брюках и пиджаке. К тому же, от формата «официальных посиделок» отошло большинство кафе города, ведь зайти перекусить на ланч сейчас может как школьник, так и бизнесмен.

Единственное место, куда в шортах мне проникнуть не удалось - это ресторан «Пятница», но туда не пускают и в дорогущих кроссовках — нужны туфли, соответственно и над ними что-то поприличнее.

Во всех же остальных заведениях охранники задумчиво отвечали: «Нууу...дааа» на мой вопрос, о том, могу ли я попасть к ним в шортах. Как правило, все проходят, не спрашивая.

В офисы — в штанах

Главная проблема офисов летом - битва за и против кондиционера. Одни требуют включить, другие - выключить. Но в любом случаев брюках, рубашке и пиджаке в конторе некомфортно.

Тем не менее, большинство работодателей заявляют, что не хотели бы видеть своих сотрудников в шортах на работе, тем более, если работа с клиентами, мол, портим имидж компании. Категорически запрещают шорты сотрудникам магазинов, даже кассирам, которых вообще-то ниже пояса не видно. В некоторых местах, например, на заводе, в шортах попросту опасно находиться. Не заморачиваются внешним видом сотрудников разве что компании в сфере IT.

Театр — культурное место

Куда вас в шортах точно не пустят, так это в театр.

«Категорически запрещено, ведь театр — культурное место!» - заявили в пресс-службе владимирского театра драмы. А в кассе уточнили, что билетеры на входе просто не пропустят в пляжном виде на спектакль, даже если есть билет.

Хотя большинство спектаклей идут вечером, когда солнце уже не так печет. Да и в самих залах установлены кондиционеры, поэтому можно разок-другой позволить себе одеться потеплее и культурно просветиться.

Правда, Драмтеатр все-таки предоставит возможность любителям искусства посмотреть спектакли в легкомысленном виде. Летом будут проводить показы спектаклей на улице.

В администрации — можно, но осторожно

Каждому журналисту издавна известно, что в «белый дом» в шортах не пропустят. Граждане на приеме тоже должны выглядеть прилично. Такой дресс-код установлен в регламенте посещения Администрации Владимирской области. Однако на днях мне удалось незаметно проскочить мимо охранников в шортах, которые из-за высокой стойки не смогли разглядеть ноги. Видимо, им уже давно и мысль не приходит о том, что кто-то может себе такое позволить.

В то же время в мэрии более спокойно относятся к внешнему виду посетителей. Как нам заявили в пресс-службе администрации города Владимира, какого-то особого режима, дресс-кода у них нет, в шортах в «оранжевый дом» пройти можно. Но напомнили, что есть какие-то нормы общества, которые необходимо соблюдать, насколько бы жарко за окном не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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