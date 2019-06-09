2019-06-07T17:33:08+03:00
Общество

«Блеск стали»: в Палатах ВСМЗ показывают сабли, пистолеты и «злого духа»

40 сверкающих сталью экспонатов собраны вместе впервые
Валерия Рудометова
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Особое внимание посетители выставки уделили комплекту оборонительного вооружения персидского воинаОсобое внимание посетители выставки уделили комплекту оборонительного вооружения персидского воинаФото: Валерия Рудометова
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Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открылась выставка художественного оружия. На ней можно увидеть камзольные шпаги, парные дуэльные пистолеты, каретный мушкетон и «сибирскую винтовку». Также посетители выставки могут встретиться лицом к лицу со «злым духом» - так называют булаву — холодное оружие, на конце которого изображен дух с рогами. Впервые все 40 экспонатов XVIII – начала XX вв. собраны вместе — для них выделили два зала.

Парные пистолеты Фото: Валерия Рудометова

Парные пистолетыФото: Валерия Рудометова

В синем зале собраны разные виды оружия из Западной Европы и изделия лучших русских мастеров. Так, например, дуэльные пистолеты, которые появились в Англии, изготавливали парами. Их отличали друг от друга только цифры «1» и «2» на стволе. Пистолеты укладывались в кожаные или деревянные ящики вместе с принадлежностями. Они являлись не просто инструментом поединка, но и произведением декоративно-прикладного искусства.

На русском пистолете, тоже дуэльном, на стволе написано золотой насечкой имя мастера - «И. Сметанкинъ». В первом зале, помимо пистолетов, есть и шпаги. Шпага камзольная, по-другому прогулочная, поступила в музей-заповедник в 1921 году из усадьбы Воронцовых-Дашковых в с. Андреевском. На ней изображены солнце и звезды. Люди, которые жили в XVIII веке, думали, что эта шпага имеет мистическое значение: солнце — знак правды и истины, а звезды — обоготворение и восход солнца.

Еще одна необычная вещь в синем зале — часы каретные, сопровождавшие людей в пути. Их подвешивали в поездах, и они должны были выдержать постоянную вибрацию, температурные перепады, повышенную влажность и не пропускать пыль. Часы делали лучшие мастера, да так, чтобы их хозяин мог видеть механизм — верхняя часть футляра изготавливалась из стекла.

Пистолет русский Фото: Валерия Рудометова

Пистолет русскийФото: Валерия Рудометова

Во втором зале - красном — представлены военные трофеи из Персии, Турции, Кавказа. Особое внимание первые посетители выставки уделили комплекту оборонительного вооружения персидского воина. За витриной стоит стальной щит, шлем, доспех и наруч. Рядом — та самая булава со «злым духом», кинжал и сабля-шамшир, которая поступила в ВСМЗ из усадьбы Трегубовых в с. Лаптево. Такая сабля была распространена в Иране, Индии и Саудовской Аравии.

Часы каретные Фото: Валерия Рудометова

Часы каретныеФото: Валерия Рудометова

В этом же зале есть украшения — серебряный кошелек на цепочке 1884 года, застежка для пояса 1896-го и даже стопка с золочением и чернением.

Остальные блестящие экспонаты вы можете увидеть сами, посетив выставку до 8 августа 2019 года. Билет — 100 рублей, льготный — 75.

Кинжал кавказский Фото: Валерия Рудометова

Кинжал кавказскийФото: Валерия Рудометова

В первом зале, помимо пистолетов, есть и шпаги Фото: Валерия Рудометова

В первом зале, помимо пистолетов, есть и шпагиФото: Валерия Рудометова

Выставка будет работать до августа Фото: Валерия Рудометова

Выставка будет работать до августаФото: Валерия Рудометова

ИСТОЧНИК KP.RU

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