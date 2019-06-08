Студентка из Владимира в свой день рождения убирала горы мусора на стоянке древнего человека Сунгирь

Когда-то на месте легендарной стоянки древнего человека Сунгирь было сделано около 70 тысяч археологических находок, в их числе были кости людей, которые жили 30 тысяч лет назад… После раскопок на Сунгире хотели возвести музей: разрабатывали паспорт объекта и огораживали территорию. Но все забросили, а потом и вовсе сделали свалку - чего туда только не везут. В День охраны окружающей среды, 5 июня, а заодно и в свой день рождения владимирская активистка, студентка филологического факультета ВлГУ Ксения Мосина собрала группу горожан и предложила навести порядок в таком знаменитом месте.

Ребята собрали 30 мешков мусора

- Я выложила сообщение в социальной сети, что ищу добровольцев, которые помогли бы мне убрать мусор. Честно, я не думала, что отзовется столько людей: были ребята из волонтерских движений «Культурный патруль», «ДоброШтаб», а также мои хорошие друзья и просто неравнодушные жители. Я сделала опрос, какое место больше всего нуждается в уборке. Все выбрали Сунгирь, - рассказала Ксения.

Когда активисты приехали на место, удивились: как можно было оставить мусор на природе? На поле и в оврагах лежали старые диваны, покрышки, бутылки, люминесцентные лампы и пакеты с мусором — как будто специально их туда вывозят. Но зачем? Неужели до мусорного бака идти дальше?

- Это была первая эко-акция, организованная мной. А так я уже 5 лет занимаюсь волонтерством: организую массовые мероприятия, работаю с детьми, - продолжает девушка. - Отметить день рождения, убирая мусор, было необычно. Но я не пожалела, ведь со мной была большая команда! Все вместе мы собрали 30 мешков мусора, причем, сортировали отдельно пластик, стекло для последующей переработки. В этом нам помогла компания «Спецтранс 33», они нам предоставили машину для уборки сортированного мусора.

Но дел на Сунгире еще предстоит много: за один день не управиться. Нужно больше волонетров, а возможно и представителей спецорганизаций.

- Мусор выброшен хаотично, без разбора. На сортировку такой не пойдет. Что-то нужно выкапывать, потому что нам это оказалось не под силу, - сказала Ксения.

Это была первая эко-акция, организованная мной, - рассказала Ксения