Пловчиха Анастасия Авдеева отказалась выступать за Владимирскую область

Еще один спортсмен из Владимирской области предпочел выступать за других. На этот раз регион покидает молодая талантливая пловчиха Анастасия Авдеева.

На днях она сообщила о том, что переезжает в Калужскую область. Официальный переезд состоится 12 июня. И как и во всех предыдущих случаях, Анастасия Авдеева уезжает по простой причине — дома нет нормальных условий для развития и подготовки к соревнованиям.

- Это, конечно, очень грустно, что Настя уезжает, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Владимир» (104,3 FM) председатель областной федерации плавания Сергей Казаков. - Главным аргументом для подобного переезда Настя назвала 50-метровый бассейн, который есть в Калуге. Во Владимире есть лишь 25-метровый бассейн.

Почему нужна дистанция именно такой длины? Дело в том, что 50 метров — это главная минимальная дистанция Олимпийских игр. И на них всегда соревнования всегда проходят в 50-метровых бассейнах. А Анастасия после победы в апреле на чемпионате России вовсю сейчас готовится к Олимпиаде.

- После победы на чемпионате шанс на попадание в состав олимпийской сборной серьезно вырос, - рассказал Сергей Казаков. - Однако он не стопроцентный. А значит, нужно тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. И делать это лучше все-таки в соответствующем бассейне. Плюс ко всему в Калуге есть очень сильный тренер по плаванию. Он согласился тренировать Настю, но при условии, что она переезжает в Калугу.

Справедливости ради, областные власти пытались удержать Авдееву, но построить новый бассейн в короткие строки нереально.

Анастасия Авдеева является уроженкой Коврова. Она выступает на дистанции 200 метров на спине. В 2018 году Анастасия стала бронзовым призером чемпионата России, а в 2019 и вовсе выиграла российские соревнования.