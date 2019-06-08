2019-06-07T17:14:26+03:00
Спорт

Пловчиха Анастасия Авдеева отказалась выступать за Владимирскую область

Она предпочла нашему региону Калужскую область
Алексей СУХОВ
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Анастасия Авдеева в центре. Фото: ВФПАнастасия Авдеева в центре. Фото: ВФП
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Еще один спортсмен из Владимирской области предпочел выступать за других. На этот раз регион покидает молодая талантливая пловчиха Анастасия Авдеева.

На днях она сообщила о том, что переезжает в Калужскую область. Официальный переезд состоится 12 июня. И как и во всех предыдущих случаях, Анастасия Авдеева уезжает по простой причине — дома нет нормальных условий для развития и подготовки к соревнованиям.

- Это, конечно, очень грустно, что Настя уезжает, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Владимир» (104,3 FM) председатель областной федерации плавания Сергей Казаков. - Главным аргументом для подобного переезда Настя назвала 50-метровый бассейн, который есть в Калуге. Во Владимире есть лишь 25-метровый бассейн.

Почему нужна дистанция именно такой длины? Дело в том, что 50 метров — это главная минимальная дистанция Олимпийских игр. И на них всегда соревнования всегда проходят в 50-метровых бассейнах. А Анастасия после победы в апреле на чемпионате России вовсю сейчас готовится к Олимпиаде.

- После победы на чемпионате шанс на попадание в состав олимпийской сборной серьезно вырос, - рассказал Сергей Казаков. - Однако он не стопроцентный. А значит, нужно тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. И делать это лучше все-таки в соответствующем бассейне. Плюс ко всему в Калуге есть очень сильный тренер по плаванию. Он согласился тренировать Настю, но при условии, что она переезжает в Калугу.

Справедливости ради, областные власти пытались удержать Авдееву, но построить новый бассейн в короткие строки нереально.

Анастасия Авдеева является уроженкой Коврова. Она выступает на дистанции 200 метров на спине. В 2018 году Анастасия стала бронзовым призером чемпионата России, а в 2019 и вовсе выиграла российские соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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