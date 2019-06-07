Губернатор Владимир Сипягин встретился с предпринимателями Ковровского района

В рамках рабочей поездки в Ковровский район Губернатор Владимир Сипягин встретился с руководителями промышленных и сельскохозяйственных предприятий района. В рабочей встрече также принял участие глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов.

Встреча прошла в поселке Мелехово на базе Ковровского карьероуправления, которое является одним из крупнейших предприятий по добыче нерудных полезных ископаемых в стране.

Всего в районе работают более 750 предприятий малого и среднего бизнеса. Для поддержки начинающих свое дело в Коврове функционирует «Бизнес-инкубатор» Владимирской области, который в течение первых трех лет оказывает поддержку новым предпринимателям: предоставляет в аренду на льготных условиях помещения, дает консультации по бухгалтерским и юридическим тонкостям работы, проводит тренинги и семинары, помогает наладить контакт с потенциальными партнерами.

Вопросы и проблемы главе области мог озвучить каждыйФото: Ольга МАКАРОВА

Несмотря на поддержку, предприниматели на разных этапах развития бизнеса сталкиваются с трудностями, ряд из которых вполне успешно решаются в открытом диалоге и совместной работе с областной администрацией.

Приветствуя предпринимателей, глава 33-го региона Владимир Сипягин подчеркнул, что надеется на открытый и честный разговор. Только так можно решить проблемы эффективно.

Важно, чтобы вы делились трудностями, с которыми сталкиваетесь. Мне нужно это знать все нюансы существующих проблем, чтобы максимально быстро отреагировать на ситуацию и найти пути решения. Мы всесторонне готовы поддерживать малый и средний бизнес, это основа нашей экономики, – обратился к участникам встречи губернатор.

Озвученных проблем было немало, в том числе, льготные условия ведения своего дела.

Мы начали свой инвестиционный проект в 2013 году, вложено больше 100 миллионов рублей, - рассказал владелец кролиководческого комплекса ООО «Ковровский кролик» Александр Вычеров. - Сегодня у нас порядка 2 тысяч маточного поголовья, ежемесячно это четыре тонны мяса. Однако спрос на продукцию в десятки раз превышает наши возможности производства. Мы готовы увеличивать объемы, но условия, которые предлагают сейчас для развития, крайне невыгодны, даже неподъемны. Банки не хотят давать маленькие процентные ставки для сельхозпредприятий. Кредиты дают на год и под 15% годовых. Это вынуждает бизнес уходить в тень. Лично нам для толчка в развитии нужны 700 миллионов рублей. Но такую сумму под нормальный процент нам никто не дает. Доступ к финансовым ресурсам у нас ограничен. А, например, в Казахстане аналогичному предприятию дали поддержку на 15 лет и по 2% годовых.

По поводу озвученной проблемы, которая, как оказалось, волновала многих собравшихся, Владимир Сипягин инициировал проведение специального совещания с представителями банков, чтобы найти пути решения для финансовой поддержки компаний в сфере сельского хозяйства. Также предварительно будет проведен подробных анализ того, как подобного рода поддержка оказывается в других регионах страны.

Разговор с бизнес-сообществом оказался продуктивнымФото: Ольга МАКАРОВА

Поднимали представители бизнеса и частные проблемы, которые глава региона и руководители структурных подразделений администрации Владимирской области в буквальном смысле «взяли на карандаш». Например, сельхозпроизводители с болью в голосе говорили о зарастании земель сельхозназначения и невозможности выкупить и возделывать на заброшенных гектарах. Озвучили вопросы о трудности с приобретением техники, высоких тарифов на электричество.

Общение с представителями бизнеса длилось почти два часа. По ее итогам губернатор Владимир Сипягин поручил профильным структурам администрации региона разобраться в каждом вопросе и предоставить «дорожную карту» по решению точечных проблем.