В деревне Бельково Ковровского района к концу года откроют современный ФАП

Вопросам здравоохранения в регионе администрация Владимирской области уделяет особое внимание. Ремонт помещений больниц, решение кадровых проблем, доступность медицинской помощи, в том числе возведение модульных ФАПов, оснащенных современным оборудованием, в отдаленных деревнях и селах, являются приоритетными в работе руководства 33-го региона.

Строительство и реконструкция медицинских объектов области находится на личном контроле губернатора Владимира Сипягина. Так, в рамках рабочей поездки в Ковровский район глава региона посетил деревню Бельково, где полным ходом идет возведение нового фельдшерско-акушерского пункта. Главу региона сопровождали врио его первого заместителя Марина Чекунова, замдиректора департамента здравоохранения областной администрации Елена Овчинникова, глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов, главврач Ковровской районной больницы Ирина Земляникина.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин с радостью пообщался с жителями деревниФото: Ольга МАКАРОВА

Медицина станет доступнее

В деревне Бельково живут свыше 300 человек. Открытие ФАПа для местных жителей — вопрос действительно важный. До ближайшей больницы — больше 10 километров, до которой еще нужно доехать, а транспорт до деревни ходит редко.

— У нас очень много престарелых жителей, много детей. ФАП нам просто необходим. Уже пять лет у нас нет возможности получить доступную медицинскую помощь. Даже уколы делать приходится ездить в Ковров, а это долго. Вдруг что случится — помочь фактически некому. Конечно, можно вызвать «скорую», но из-за нашей отдаленности ехать она будет долго, — рассказывает староста деревни Мария Валеева.

Ранее существовавшее здание ФАПа в деревне Бельково давно признали аварийным. Он находился в половине жилого дома, где не было ни воды, ни других нужных для оказания помощи условий. Новый модульный ФАП начали возводить за счет средств областного бюджета полтора года назад. И вот здание уже готово к работе, к нему подведены все необходимые коммуникации, осталось только благоустроить территорию и завести нужное оборудование. Всего на новый ФАП было выделено 11 миллионов рублей.

Губернатор Владимир Сипягин после осмотра помещения пункта, выполненными работами остался доволен.

Новый фельдшерско-акушерский пункт начнет работу уже в этом году, - констатировал глава региона. - Это долгожданное событие для деревни. То, что здесь было раньше, даже объектом здравоохранения назвать нельзя.

Сейчас мы видим, что медицина активно возвращается в село. В 2019 году нами запланировано строительство и запуск 21 ФАПа, а к 2020 году мы полностью решаем проблему таких медицинских пунктов на всей Владимирской области.

Старый деревенский ФАПФото: Ольга МАКАРОВА

Помощь жителям шести деревень

Пользоваться услугами нового объекта здравоохранения будут жители шести ближайших деревень - Бельково, Ельниково, Погост, Суханиха, Сычево и села Любец. Проблемы с кадрами, к счастью, нет. На работу готова выйти местный фельдшер, которая ранее трудилась в аварийном здании.

Новый ФАП, построенный, кстати, на одном из местных предприятий, отвечает всем современным требованиям оказания помощи на селе. Скоро его оснастят оборудованием и медикаментами. Кроме того, пункт обеспечат доступом в интернет, чтобы у фельдшера была возможность получать онлайн-консультации узких специалистов как регионального, так и федерального уровня, а также сделать заказ на доставку необходимых медицинских лекарств из города, чтобы у людей не было необходимости выезжать за ними из Бельково.