Сквер на улице Чайковского будет готов ко Дню города

Когда во Владимире выбирали общественные пространства для благоустройства, 44% владимирцев отдали голос за сквер на Чайковского, а 35% выбрали сквер в микрорайоне Коммунар. В обоих сейчас уже идет работа.

- Сейчас меняют магистральную сеть теплоснабжения в сквере на улице Чайковского. Эта процедура была в планах еще зимой, из-за победы этого сквера пришлось немного их подкорректировать, - рассказал начальник управления ЖКХ по городу Владимиру Алексей Шумник,

Как только тепловики закончат менять трубы, подрядчик сможет приступить к работе. По контракту, это должно произойти не позднее 1 июля. На работы по благоустройству у подрядчика - ООО «Олрайт» - будет 45 дней.

Сумма контракта — 35 миллионов. На эти деньги в сквере должны будут снести старые конструкции, поменять планировку участка, выложить тротуарную плитку трех цветов в форме клавиш рояля, установить красивые горки, качели и детскую площадку-фрегат, как в Добром.

- Как только мне сдадут сквер, мы приступим к работе, готовы хоть сейчас. После завершения работ, как и во всех скверах здесь будет много места для горожан, которые смогут проводить тут время с детьми, - заявил Роман Мацко, представитель подрядчика.

Компания «Олрайт» не первый раз работает во Владимире. Именно они делали скверы на Никитской, за ГДК, на улице 850-летия, а также знаменитый участок в Перекопском городке со светящейся плиткой. Алексей Шумник добавил, что владимирцы вправе ожидать открытия сквера до дня города, провести который планируют в конце лета. По расчетам дата открытия выпадает на 15 августа.

Больше всего владимирцев волнует, не пострадают ли деревья в сквере. При начале строительных работ в соцсетях появлялись фотографии, как там якобы выпиливают деревья. Но подрядчик заверил, что работы постараются сделать с минимальным ущербом для природы. Тем более, что контрактом предусмотрено дополнительное озеленение, как это было, например, в сквере Гоголя, где не пострадало ни одно дерево.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На втором объекте, в Коммунаре, работы тоже идут полным ходом. Дата сдачи примерно та же — 15 августа, правда, туда было вложено не 35, а лишь 8 миллионов рублей. Напомним, весной было решено, что из 90 миллионов по программе «Формирование современной городской среды», 45 было направлено на благоустройство скверов и парков, оставшиеся 45 пошли на придомовые территории.