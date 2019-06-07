Владимирский драмтеатр завершил юбилейный 170-й сезон серьезной постановкой «Анна Каренина»

Владимирский режиссер Владимир Кузнецов уже ставил Булгакова и Солженицына. И вот теперь - «Анна Каренина». Оправдана ли в спектакле главная героиня романа и почему режиссер отказывается называть постановку премьерой? Мы побывали на первом представлении.

Грех или героизм

Нужно ли жить в рамках или можно выйти за них, чтобы на миг побыть счастливым – пожалуй, главный вопрос постановки. Режиссер Владимир Кузнецов признается: перечитывая книгу, исписал ее «заметками на полях», все – о недостойном поведении главной героини. А потом неожиданно оправдал ее, полюбил и даже поставил спектакль, во время которого зритель сам должен ответить: стоит ли жизнь – любви, а любовь - жизни.

- Мне грустно, потому что я «расстаюсь» с Толстым, - признается Владимир Кузнецов. - Толстой – наше все в литературе. Перечитывая этого автора, я испытывал щенячий восторг. Каждое утро я вставал с одним чувством - скорее бежать к томику, перечитывать очередную главу. «Анна Каренина» – квинтэссенция романтизма Толстого. Он знает женскую душу, со всеми ее оттенками и перипетиями. С таким материалом грустно расставаться. После Толстого я даже не знаю, на какую полку в своей библиотеке посмотреть, чтобы пойти еще выше.

Самоубийство Карениной – не только грех, но и героизм: она избавляет от себя окружающих. Главную роль режиссер доверил своей жене – Ариадне Брунер. Актриса уверяет, что до последнего не знала, кого будет играть. А когда увидела распределение ролей, пришла в восторг. Впрочем, впереди предстояла серьезная работа.

-В школе мы довольно хрестоматийно проходили этот роман, -вспоминает Ариадна. -Тогда я думала: «Какая она отвратительная женщина – эта Анна Каренина!» Теперь же, углубленно изучив свою роль, я ее оправдываю. И хотя мы с режиссером читали наперегонки, у меня вся книга в закладках. Я восхищалась каждым героем! Как Лев Николаевич видит русский дух, на примере Константина Левина. Как он видит женскую сущность - не только в Анне, но и в Кити, Долли.

Долли в спектакле играет Анна Зайцева, уже восхитившая владимирского зрителя ролью Леди Макбет. Многодетная мать, которой изменяет муж, находит любовную переписку своего благоверного – с этого и начинается спектакль.

- Несмотря на то, что ей постоянно изменяет собственный муж, - рассказывает о своей героине Анна Зайцева. - Долли пропускает через себя всю боль Анны. Ей хочется всем помочь. Она не в силах это сделать и от этого ей больно.

Роль Константина Левина исполняет Денис Чистяков. Во владимирском театре он работает третий сезон и в репертуаре уже есть серьезные герои. Но роль Левина – новая ступень. Не секрет, что Левин списан с самого Толстого. Вот и фамилия героя созвучна имени писателя.

- Мой персонаж очень открытый, у него нет масок, -говорит Денис. - Он не принимает устоев общества, отрицает их. Но он очень упрямый. Думает, что его дела во благо, на самом же деле он портит людям жизнь. Но в целом его мысли правильные. Мне нравится его прямота.

Это не премьера

На протяжении почти всего спектакля на сцене преобладают символичные декорации, напоминающие вагоны поезда. Иногда идет снег. Любовные сцены или тяжелые драматические – передать чувства героев актерам помогает музыка, которую специально для постановки написал известный композитор, лауреат Национальной премии Литвы Фаустас Латенас.

- Я впервые работаю с владимирским театром, - рассказывает композитор. - Мне было очень интересно. Спектакль большой и глубокий, но вместе с тем хрупкий. Очень понравилось, как работают артисты – с такой самоотдачей! Видно, что материал для них очень дорог и не важно, главная роль или нет. Все играют в полную силу.

Спектакль стал яркой точкой в завершении сезона. Впрочем, режиссер отмечает: это – не премьера, а предпремьера. Изначально постановка задумывалась в три акта с двумя антрактами. Но спектакль пришлось сократить и летом его еще будут дорабатывать. Окончательный вариант «Анны Карениной» владимирцам представят в новом сезоне в октябре и уже тогда назовут премьерой.