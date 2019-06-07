Во Владимирской области будут бороться с закусочными, в которых продают алкоголь круглые сутки

Круглосуточные кафе или закусочные, которые работают на первых этажах многоквартирных домов, стали настоящей бедой Владимира. Несмотря на название, там нет ни еды, ни кофе, зато алкоголь на любой вкус: от энергетиков до высокоградусных напитков. И продают все это круглые сутки.

Директор департамента развития предпринимательства Тимур Рамазанов говорит, что сейчас у предпринимателей появилась одна «модная» тема: воспользовавшись лазейкой в законодательстве, предприниматели открывают на базе магазинов закусочные и торгуют там алкоголем.

- Это связано с тем, что закон упростили: раньше муниципальные образования определяли, что является точкой общепита, а что — нет. Теперь же предприниматель может поставить один столик и сказать, что это кафе. А сам торговать алкоголем круглые сутки, - говорит Тимур Рамазанов. - Потом жители жалуются, что под их окнами выпивают и устраивают драки. Мы уже в процессе борьбы с такими заведениями.

Департамент обратился во все возможные инстанции, чтобы муниципальным образованиям вернули полномочия по определению точек общепита. Только так можно победить недобросовестных предпринимателей, которые открывают фиктивные кафе и продают ночью алкоголь.

Еще одна новость — создание во Владимире «Дома предпринимателя» в рамках проекта «Мой бизнес». Планируется, что к концу 2019 года 2000 предпринимателей получат в «Доме» 4000 государственных услуг. На открытие выделено 68 миллионов рублей из федерального бюджета.

- Мы остановились на четырех помещениях, где можно все это реализовать. Первый объект для размещения — «Итальянский дом» на ул. Дзержинского, 5. Там сейчас находится комитет по молодежной политике. Места в здании достаточно и для комитета, и для «Дома предпринимателя», - объясняет Тимур Рамазанов. - Второе помещение — администрация Владимиркой области, если мы перенесем выставку на первом этаже. Войти можно будет со стороны фонтана.

Третий объект — здание на ул. 1-ая Пионерская. Но там есть проблема для людей с ограниченными возможностями. Если вдруг это здание выберут, то администрации области придется восстанавливать его за свой счет.

Четвертый объект - первый этаж в доме №9 по Октябрьскому проспекту, где находится «Владимиргражданпроект».

Выбор одного из четырех - за губернатором области. Проекты для «Дома предпринимателя» готовы по каждому зданию.

КОНКРЕТНО

В этом году Владимирской области выделили 1,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) на ближайшие 6 лет. Столько нам не давали никогда. 539 миллиона вложат в МСБ в 2019 году. Также реализуют четыре региональных проекта. К концу 2024 года количество малых и средних предпринимателей должно увеличиться на 30% - до 226 тысяч человек. Сейчас у нас - 194 тысячи.