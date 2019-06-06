В Коврове прошел национальный конкурс профмастерства по ЦФО «Строймастер — 2019»

Владимирская область во второй раз принимает у себя федеральный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» по Центральному федеральному округу. Конкурс рабочих профессий прошел 5 июня в городе Коврове.

Быть специалистом в сфере строительства - престижно

Масштабный конкурс среди представителей востребованных и перспективных профессий в сфере строительства проводится с 2010 года. За всю историю соревнований участие в нем приняли более 7 тысяч человек со всей страны.

В город оружейников на юбилейный 10 конкурс приехали более 40 специалистов из 14 областей Центрального федерального округа. Все они - победители региональных этапов «Строймастер», которые будут бороться за возможность стать представителем всего округа на финальных всероссийских соревнованиях.

Участники конкурсаФото: Ольга МАКАРОВА

Конкурсантов приветствовали губернатор Владимир Сипягин, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков, координатор Национального объединения строителей по ЦФО Алексей Подлуцкий, президент Объединения строителей Владимирской области Юрий Фёдоров.

- Масштаб и уровень конкурса наглядно подтверждает значимость профессии строителя. Именно строительство сегодня является двигателем нашей экономики. То, в каких условиях живут наши граждане, во многом определяет их настрой, желание работать, создавать новое, – подчеркнул Владимир Сипягин на церемонии открытия соревнований.

- Главными целями конкурса является популяризация рабочих и инженерных профессий, профориентация среди молодежи, а также обмен опытом между мастерами своего дела, - отметил координатор Национального объединения строителей по ЦФО Алексей Подлуцкий, - Результаты состязаний обязательно будут учтены в решении проблемных вопросов подготовки специалистов в сфере строительства. Сегодня конкурс вышел на качественно новый уровень, увеличилось число профессий, представители которых могут соревноваться в своем мастерстве. То, что вы сегодня здесь, доказывает, что быть специалистом в сфере строительства престижно.

Владимир Сипягин лично осмотрел все соревновательные участкиФото: Ольга МАКАРОВА

Навыки показали на практике

Губернатор Владимир Сипягин высоко оценил уровень подготовки и организации соревнований и пожелал участникам, представляющим Владимирскую область, достойно защитить честь родного региона. Отметим, представители владимирских строительных компаний состязались во всех 5 номинациях конкурса.

Свое мастерство конкурсанты, которые соревновались в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик», «Лучший плиточник», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», показывали на базе строительной организации «Аскона Инвест».

Площадка, на которой проходили соревнованияФото: Ольга МАКАРОВА

На площадке возводимого многоэтажного дома мастера показали членам жюри свои профессиональные навыки, применяя их на практике, а также умение использовать новейшие технологии, инструменты, материалы. Помимо этого конкурсанты показывали знания в сфере техники безопасности.

Также в рамках конкурса для представителей строительной сферы прошли круглые столы, где обсуждались вопросы реализации закона об участии в долевом , актуальные вопросы ценообразования и другие.