«Яндекс» инвестирует в строительство дата-центра во Владимире более шести миллиардов рублей

Документ предполагает дальнейшее развитие проекта и поэтапное строительство трех новых очередей центра обработки данных и вспомогательных площадок в микрорайоне Энергетик.

- Это знаковый проект для Владимирской области. Мы ценим сотрудничество с «Яндексом», благодаря нашей совместной работе в регионе складывается новый высокотехнологичный кластер, создаются новые рабочие места. Наш опорный вуз готовит квалифицированных специалистов в сфере IT-технологий, так что проблем с кадрами точно не будет. Надеемся, что наше сотрудничество будет и дальше активно и динамично развиваться, - констатировал Владимир Сипягин.

Реализация масштабного проекта по строительству центра обработки и хранения данных крупнейшей российской компанией в сфере IT -технологий «Яндекс» во Владимирской области началась в 2015 году. Проект предполагал поэтапное возведение четырех модулей, каждый из которых представляет собой отдельно стоящее здание со всеми необходимыми для функционирования серверного оборудования инженерными системами, а также создание вспомогательных площадок. Первая очередь мощностью десять МВт была запущена в сентябре 2017 года, сегодня идет строительство второй очереди, которую планируется завершить до конца года, а вывод объекта на проектную мощность планируется в четвертом квартале 2023 года.

Подписание протоколаФото: Ирина Мальцева

Первоначально речь шла об инвестировании в создание дата-центра четырех с половиной миллиардов рублей, большую часть из которых – два с половиной миллиарда – компания уже вложила в реализацию знакового проекта. Протокол, подписанный 5 июня, предполагает финансовые влияния в ближайшие пять лет в размере 6,4 миллиарда рублей. Благодаря этому общий объем вложений «Яндекса» увеличится почти в два раза и составит 8,9 миллиарда рублей.

Увеличение объема инвестиций стало возможно благодаря решению ряда инфраструктурных проблем, которые препятствовали развитию центра. Но в этом году при содействии областной администрации под руководством Владимира Сипягина проблему удалось решить, создав дополнительные объекты электроснабжения, коммуникации и обеспечив дорожное строительство.

- За несколько месяцев мы смогли протянуть руку помощи нашим партнерам, и «Яндекс» пересмотрел свои инвестиционные планы в сторону увеличения. Это проявление доверия к Владимирской области, к действующей команде областной администрации и к политике, которую она проводит. Дополнительные инвестиции - это не только новые рабочие места, но и новые налоги, новый уровень качества жизни для жителей региона, - отметил Владимир Сипягин.

В компании «Яндекс» высоко оценили помощь и поддержку администрации Владимирской области.

- Благодарим команду администрации Владимирской области и лично губернатора за оказанное доверие и поддержку. «Яндекс» - динамичная компания и нам было важно завершить строительство максимально быстро. Во Владимирской области нам помогали проводить все решения максимально быстро и корректно, чтобы строительство модулей было реализовано в максимально сжатые сроки. Сегодня центр обработки данных во Владимире считается одним из лучших в мире, такое делают единицы компаний, - подчеркнул Алексей Жумыкин.

Однако дальнейшее развитие не ограничивается только строительством новых очередей дата-центра. В планах, отраженных в протоколе, использование энергии от мощных серверов центра обработки данных в качестве источника тепловой энергии, которую можно направить на поддержание тепла в тепличных хозяйствах или отопление жилья. Опыт по такому использованию энергии у компании уже есть в Финляндии, где тоже расположен дата-центр. Уже сейчас есть несколько предприятий, заинтересованных в получении энергии из необычного источника, так что и этот проект обязательно будет реализован.