Валерий Спиридонов пишет книгу о несостоявшемся эксперименте по пересадке головы

Google выдает около миллиона страниц по запросу «Валерий Спиридонов». Благодаря авантюре итальянского нейрохирурга Серджо Канаверо, который предложил пересадить голову живому человеку, весь мир узнал о владимирском программисте, прикованном к коляске. Валерий получил миллионы вопросов и слов поддержки. Побывал в разных уголках света, переехал в США и даже встретил свою любовь.

Журналисты не оставляют его в покое. Поэтому Спиридонов решил написать книгу о том, что осталось за кадром сенсационного эксперимента. Детали, скрытые от мира, историю и будущее проекта.

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О чем эта книга?

На сайте Planeta.ru Валерий Спиридонов создал страничку проекта, где предлагает пользователям поддержать написание книги. Пожертвовать можно от 100 до 2900 рублей. В зависимости от суммы пожертвования, можно получить подарок от автора.

- Эту книгу пишем мы всей семьей, - рассказывает Валерий. Я, Анастасия - моя невероятная жена, которая разбавит историю ироничными комментариями и теплыми воспоминаниями, а также мой чудесный сын, которому пока 7 месяцев, но он уже уверенно говорит “Да!”. Этого часто достаточно, чтобы приключения начались.

В своей книге 34-летний программист планирует рассказать обо всех событиях жизни, начиная с 2015 года, когда вместе с семьей, друзьями и Канаверо Валерий работал над темой, взорвавшей мировые СМИ, потрясшей научное сообщество и подарившей надежду и мечту миллионам людей по всей планете.

Валерий Спиридонов на конференции в США

- Я расскажу про путь от начала до сегодняшнего дня. И чуть-чуть про завтрашний день - тоже. За короткое время я побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Нью-Йорке, Лондоне, Амстердаме, Стокгольме, Майами и везде встречал заинтересованных, восторженных, вдохновленных и конечно - потрясающих, внимательных, добрых людей, которые поддерживают меня и то, что я делаю. Я знаю, что встречу их и в других, даже самых отдаленных уголках мира, - написал Спиридонов на странице проекта.

Проект был запущен 24 мая. За две недели он собрал 7 тысяч из 95 нужных для публикации книги. Валерий уже во всю работает над ней, но если за оставшиеся 77 дней сумма, не соберется, то возможная дата выхода — 31 декабря 2019, будет перенесена. Пожертвовать, а также купить ранний доступ к изданию, можно по ссылке: planeta.ru/campaigns/headtransplant.

Валерий Спиридонов

Из Владимира - в Америку

Напомним, 34-летний Валерий Спиридонов страдает болезнью Вердинга-Хоффмана, атрофией мышц, связанной с нарушением в спинном мозге. Он может передвигаться только на инвалидной коляске, у Валерия работают лишь мышцы рук и головы. Несмотря на тяжелую болезнь, Валерий получил IT-образование во владимирском государственном университете, выучил английский язык и вел очень активную жизнь, работая программистом и одновременно занимаясь проблемами инвалидов.

Когда в 2015 году нейрохирург из Италии Сержио Канаверо объявил, что может осуществить операцию по пересадке головы человека на донорское тело, Валерий предложил свою кандидатуру. Сначала Канаверо согласился, началась подготовка к операции, но затем выяснилось, что никто не берется финансировать крайне дорогостоящую процедуру - стоимость оценивается примерно в 50 миллионов долларов.

В конце 2017 года провести операцию на своей территории предложил Китай, но при условии, что пациент будет китайцем. Так Валерий Спиридонов перестал быть кандидатом на первую в мире пересадку головы, но прославился на весь мир.

Сейчас Валерий уже как пару лет живет во Флориде. В 2017 году владимирский программист встретил свою любовь и переехал жить в США. После поступления Валелия в местный университет влюбленные поженились, а осенью 2018 у Спиридоновых родился сын. Помимо учебы, Валерий занимается различными IT-проектами, в том числе работой над искусственным интеллектом.

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Но русского программиста это совсем не расстроило, потому что он нашел свою любовь.

Житель Владимира Валерий Спиридонов прославился на весь мир несколько лет назад, когда заявил, что станет первым человеком, голову которого пересадят на донорское тело. Уникальную операцию собрался провести итальянский нейрохирург Серджио Канаверо (продолжение).

Валерий Спиридонов нашел альтернативу пересадке головы

Лечение сможет сильно облегчить ему жизнь и стоит намного дешевле.

Первый в мире человек, согласившийся на пересадку головы, владимирский программист Валерий Спиридонов сообщил, что решился на менее рискованный и более опробованный способ жить полноценной жизнью. Напомним, владимирец еще в 2015 году заявил на весь мир, что готов стать добровольцем в опасной операции итальянского профессора, нейрохирурга Серджио Канаверо. Тот намерен сделать первую в мире пересадку головы на донорское тело (продолжение).

Валерий Спиридонов, экс-кандидат на пересадку головы, женился на красавице и уехал учиться в Америку

Он будет получать степень магистра в Florida Atlantic University

- Жизнь продолжается. Я женат на самой прекрасной женщине. Получаю степень магистра во Florida Atlantic University. Становлюсь счастливее с каждым днем, – так Валерий рассказал своим подписчиками в соцсети о новом жизненном этапе.

Спиридонов уточняет, что он не навсегда покинул Россию. В США он приехал на учебу – в планах получить степень магистра компьютерных технологий (продолжение).