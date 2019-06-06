ЗОЖ-революция в школах Владимирcкой области

Здоровье на тарелке

2 стакана молока и 200 мл кисломолочных продуктов в день, а еще 3 порции фруктов и 4 порции овощей - каждая примерно по 100 грамм.

Именно так должны питаться дети, родители которых хотят, чтобы они были здоровыми и успешными, считают российские врачи. Конечно, также обязательно должны быть в детском меню продукты, содержащие белки, жиры и сложные углеводы.

Но место морковки и брокколи в меню занимают сухарики, чипсы и газировка. Организаторы всероссийского проекта «Здоровое питание от А до Я» с этим мириться не хотят.

Учитель биологии Сновицкой средней школы Суздальского района Ирина КарповаФото: Ирина Начарова

Более того, уже есть промежуточные итоги программы, результаты положительного действия проекта 4 июня оценили на круглом столе в администрации Владимирской области. В мероприятии приняли участие врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова, руководители структурных подразделений областной администрации, представители проекта «Здоровое питание от А до Я» и специалисты-диетологи.

- Именно с Владимирской области проект «Здоровое питание от А до Я» начал свое шествие по России. Более 200 школьников из 5 школ города Владимира и области решили отказаться от фастфуда и выбирать полезные продукты для своего меню. Мы надеемся, что ребята оказали влияние и на своих родителей. Вы знаете, что говорят мамы и папы мы о здоровом питании? «Вы знаете, я перепробовала все способы, но мой ребенок не ест брокколи и морковку». «Он любит только сладости и жареные котлеты, а еще шоколадки, сосиски и кетчуп». Взрослые люди не верят, что здоровое питание может стать частью образа жизни. Наша задача это изменить. Мы верим, что «Здоровое питание от А до Я» поможет нам совершить революцию во взглядах на питание, и в ближайшие несколько лет курс станет частью программы обучения в каждой школе, - считает Евгения Фалькова, директор по корпоративным отношениям в регионе Запад Danone Россия.

Проект «Здоровое питание от А до Я» реализуется на онлайн-платформе CORE, которая является выпускником акселерационной программы Рыбаков Фонда, компанией Danone в России, Фондом Луи Бондюэля и поддержана Агентством стратегических инициатив.

Представители всех этих компаний приняли участие в круглом столе, отметив особую роль 33-го региона в становлении проекта, а также продемонстрировали личную вовлеченность в процесс становления полезных пищевых привычек и юных россиян.

Врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова считает социальный проект стратегически важным для всей страны.

Врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова, директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева, директор департамента соцзащиты населения администрации Владимирской области Любовь КукушкинаФото: Ирина Начарова

- От сбалансированности и качества питания во многом зависит здоровье нации, её будущее. Тем более, это касается социального питания – оно должно готовиться из высококачественного сырья и продуктов. Ещё большую значимость организация качественного социального питания приобретает в условиях реализации национальных проектов, - отметила Марина Чекунова.

Во Владимирской области до сих пор действует региональная программа, разработанная при поддержке Министерства образования России - «Разговор о правильном питании». Новый, более современный, интерактивный проект, считает директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева, еще больше замотивирует детей питаться по-научному и правильно.

На вопросы по образовательному курсу отвечает Виктория Власенко, начальник информационно-компьютерного отдела департамента образования администрации Владимирской областиФото: Ирина Начарова

Здоровье – главный тренд ХХI века

«Умение управлять своим организмом – это базовая грамотность для подрастающего поколения», – говорит Антон Сажин, генеральный директор АНО «Национальная открытая школа», основатель образовательной платформы CORE.

Выяснилось, регион стал первопроходцем программы именно благодаря Антону: выпускник средней школы в Юрьевце, он и представить себе не мог какую-то другую область для начала полезного оздоровительного проекта.

- Мы даем учителю полностью готовый цифровой пакет, чтобы у него была возможность заниматься педагогикой без ущерба для учебного процесса. НИИ питания, НИИ гигиены, ведущие диетологи страны, эксперты АСИ и многие другие специалисты помогают нам, дают научно обоснованную информацию. Я призываю директоров школ области активнее включаться в проект. Мы передаем знания именно педагогам, чтобы знания более органично распространялись внутри системы образования. Именно учителя могут найти ключик к сознанию детей, что не всегда удается экспертам, - считает Антон Сажин, генеральный директор АНО «Национальная открытая школа», основатель образовательной платформы CORE.

Ольга Беляева, директор департамента образования администрации Владимирской областиФото: Ирина Начарова

Планы у организаторов проекта грандиозные. Сегодня образовательный процесс охватил более 3000 детей в 6 регионах России. К 2021 году он будет запущен в 80 регионах России и на территории стран СНГ.

Современные родители большую часть времени проводят на работе. Конечно, при таком темпе жизни непросто следить за питанием и распорядком дня, а еще сложнее научить этому детей.

Мамы и папы зачастую не обладают достаточными знаниями и навыками, чтобы объяснить ребенку, почему на ужин лучше съесть йогурт, а не картошку фри. Как следствие, дети часто питаются неправильно. Всё чаще полноценный приём пищи школьники заменяют быстрыми углеводами – шоколадками, булочками и снэками.

- Надеемся, что к сентябрю нам удастся запустить и родительский курс по правильному питанию. Это очень важная составляющая проекта, ведь традиции питания закладываются с рождения детей. Мы хотим показать здоровую альтернативу вредным пищевым пристрастиям, - пояснила Марина Слабодская, руководитель проекта «Здоровое питание», исполнительный директор АНО «Национальная открытая школа».

В России растет число детей с избыточным весом и ожирением (их уже 25–30%), с пищевой аллергией. Наши дети по сравнению с европейскими ребятишками едят мало кисломолочных продуктов, овощей и фруктов, рыбы — источника таких важных веществ, как полиненасыщенные жирные кислоты. Зато в их питании в избытке легкоусвояемые сахара, которые не приносят никакой пользы.

Антон Сажин, генеральный директор АНО «Национальная открытая школа», основатель образовательной платформы COREФото: Ирина Начарова

Образовательная программа «Здоровое питание от А до Я» дает учителям мощный инструмент познания, ведь главную часть необычных уроков составляют интерактивные задания для детей.

- Интерактивный учебный курс позволил создать учебную среду для погружения детей фактически в научный мир экспериментов, что сказалось на результативности. Современные стандарты диктуют создание образовательной среды, где дети могут сами познавать предмет, с этой задачей прекрасно справляется курс. Лично я сама его прошла, отмечу яркое анимированное представление учебного материала и содержательность. Онлайн курсы были доступны и в школе, и дома. Многие родители вместе работали с детьми над выполнением заданий, благодаря этому во многих семьях сосиски на ужин отменили, - сказала в своем выступлении Виктория Власенко, начальник информационно-компьютерного отдела департамента образования администрации Владимирской области.

С разработчиками проекта лично познакомились и педагоги, которые успешно прошли курс. Учитель начальных классов МОУ СОШ № 5 из города Гусь-Хрустальный Надежда Кузьмина и учитель биологии Сновицкой средней школы Суздальского района Ирина Карпова научили своих воспитанников правильно выбирать продукты и готовить полезные для здоровья всех членов семьи блюда.

- Честно скажу, сначала было сложно, я учитель с тридцатилетним стажем, привыкла к академической манере преподавания. Пришлось перестраиваться. Но хочу отметить, что на курсе учитель не оказался один на один с новыми инструментами, мы получали быструю обратную связь от специалистов. Это своего рода повышение квалификации, - сказала Ирина Карпова.

В этом году число школ-участниц проекта «Здоровое питание от А до Я» значительно расширится, говорят в департаменте образования региона. Азбуку правильного питания будут изучать и в сельских школах региона: ученики 21 образовательной организации уже готовы отказаться от фаст-фуда и полюбить йогурты, овощи и фрукты.

Марина Чекунова, врио первого заместителя губернатора Владимирской областиФото: Ирина Начарова

КОНКРЕТНО

Программа «Здоровое питание от А до Я» включает 2 ключевых направления:

- интерактивные уроки для детей;

- методические рекомендации для учителей по работе с курсом.

Третье направление – курс для родителей – стартует осенью 2019 года.

Если вы хотите присоединиться к проекту, подайте заявку на участие на сайте проекта https://zdorovoe.menu/.