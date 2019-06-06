«Ребенок стоял 40 минут у дворца пионеров, потому что автобуса не было!»

В редакцию «КП»-Владимир» позвонила жительница Владимира и рассказала, что на время летних каникул она отдала сына в городской летний лагерь. Он открылся в ДДЮиТ. Лагерь городской, ребенок ездит туда каждое утро, а вечером возвращается домой.

- В среду у нас изменились планы, и моему сыну пришлось днем срочно вернуться домой, - рассказала мать. - Для поездок во Дворец пионеров я купила ему проездной, но он действует лишь на маршруте 11С. Денег на автобус 23-го маршрута у него не было. В итоге, он ждал автобус с 11.44 до 12.25. Не слишком большая дистанция между рейсами?! Может быть, стоило бы на лето увеличить количество машин, работающих на маршруте 11С. Ведь дети в лагерь ездят со всего города...

Кстати, жители Владимира жалуются и на другие маршруты - ощущение, что во Владимире резко сократилось количество автобусов. Мы обратились с этим вопросом в администрацию города. И нам ответили, что увеличивать число рейсов не планируют.

- Обычно на летнее время перевозчики просят сократить количество подвижного состава на маршрутах, поскольку, с одной стороны, многие (в том числе дети) уезжают из города: отпуска, каникулы, бабушки в деревне, летние лагеря и так далее, а с другой, водителям и кондукторам компаний-перевозчиков тоже надо когда-то отдыхать, - сказал Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ. - Что касается одиннадцатого маршрута: время его движения согласовано с директором ДДиЮТ, маршрут ходит так, чтобы дети попадали во дворец ко времени начала секций и уезжали оттуда после окончания работы секций. Кроме того, место нахождения автобуса в данный момент времени спокойно отслеживается онлайн, можно сориентироваться с этими сервисами, чтобы не ждать на остановке 40 минут.

В общем, ходите, граждане, пешком. Или на велосипеде.