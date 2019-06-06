Владимирцы усыновили бельчонка, чью маму-белку задушила собака в «Дружбе»

Новорожденного бельчонка в лесочке около здания администрации нашли сотрудники парка «Дружба» 30 мая. Как оказалось, одна из посетительниц парка, вопреки запретам, выгуливала свою собаку в парке, и спущенный с поводка джек-рассел-терьер набросился на белку и задушил ее. По словам очевидцев, хозяйка пса быстро ушла со своим питомцем, прихватив и мертвую белку. А работник «Дружбы», которого позвали другие посетители, нашел в лесу крошечного бельчонка, который буквально прыгнул к нему в руки.

Малыша попытались поселить в скворечнике, но оказалось, что он еще не умеет есть твердый корм, боится оставаться один и просится обратно на ладошку. На помощь зверьку пришли зоозащитники.

Пушистый малыш в руке

- Нам в группу «Зоохелп» написала о бельчонке неравнодушная девушка, которая видела, как малыш сидел в скворечнике в окружении детей. Когда я приехала в парк, оказалось, что бельчонка забрала администрация парка, потому что детки уже старались его подержать, погладить и прочее, а это могло травмировать животное. Малыш оказался молочным, ему не больше полутора месяцев. Один в лесу бы он погиб, тем более, что бельчата не способны выработать тепло самостоятельно, их необходимо обогревать, - рассказала зооволонтер Кристина Сенчукова.

Девушка решилась забрать малыша домой и вырастить его. Малыша, с которого сняли двадцать клещей, сидевших за ушами и под нижней челюстью, назвали Кокосом. Сейчас в меню необычного питомца заменитель кошачьего молока и смесь, которые он получает из шприца по схеме, рекомендованной для выхаживания котят. Начинает пробовать твердую пищу. Бельчонок своим жильем считает кошачью переноску, а спать предпочитает в шапке, но сейчас начинает выбираться из «дупла», осваивая территорию и с удовольствием лазая по стенам. Правда, приучить к туалету дикого питомца нереально, но хозяйку это не пугает.

- Сложностей у меня пока что нет, поскольку есть большой опыт в выкармливании котят. Меня не боится, но другие люди его пугают, так что мы пока что ограничиваем его общение только приемной мамой, - рассказывает девушка.

Беличьи проделки

Останется ли пушистый Кокос навсегда в доме или его удастся выпустить на волю – пока неясно, сначала он должен подрасти и окрепнуть. Кстати, ветеринары говорят, что содержать белку дома при желании реально, хотя и хлопотно: их нельзя держать в клетке, только в вольере и важно максимально точно воспроизвести природный рацион, а это не просто.

А в администрация парка «Дружба» напоминают: на его территории запрещено выгуливать собак, спускать их с поводка, ведь псы охотничьих пород, подчиняясь зову природы, могут нападать на птиц, зверей и даже людей.