Мятежное Филипповское сельское поселение нарезали на 10 избирательных округов

8 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы в Киржачский райсовет седьмого созыва. Подготовка к непростой избирательной кампании началась еще весной. Ни для кого не секрет, что выборы в Киржачском районе могут привести к неожиданным результатам, учитывая взгляды жителей сельского поселения Филипповское на возможное строительство мусорного полигона у них под носом. Чтобы нивелировать протест, избирательные округа перенарезали, причем сделали это весьма хитрым образом.

Решение о новой нарезке округов (всего их 20, но изменили 14) было принято Киржачским райсоветом 30 мая. На первый взгляд не случилось ничего особенного: к уже существующим с 2015 года округам добавили различные садовые некоммерческие товарищества. Но в этом-то и заключается вся хитрость. Дело в том, что в этих СНТ в основном живут московские садоводы с активной жизненной позицией.

- В СНТ достаточно большая протестная масса людей, - рассказывает местный активист Александр Постолакий. - Многие из них имеют там регистрацию. Эту наиболее активную и заряженную часть населения лучше нивелировать, развести по десяти округам. По нашим подсчетам, речь может идти о сотнях избирателей. Почему надо было такую "лепестковую" нарезку делать, нам не совсем понятно.

Александр Постолакий пояснил, что при всей кажущейся незначительности количества избирателей-садоводов, они могут серьезно повлиять на выборы. Если в каждом округе зарегистрировано от 1500 до 2000 человек, то при 30-процентной явке сотня голосующих может внести серьезные коррективы в результаты выборов. При этом, даже на выборах 13 сентября 2015 года явка составляла 33,6%, а тогда политическая ситуация была более мирной.

Дополняет картину новая система голосования. Дело в том, что новые выборы в райсовет пройдут только по одномандатным округам, по спискам в муниципалитетах больше нигде, кроме Владимира, не голосуют. А учитывая, что именно благодаря одномандатным округам на последних выборах в ЗС в 2018 году "Единая Россия" получила большинство мандатов, становится понятно, кому из политических партий на самом деле выгодна эта система.

Еще один "звоночек" политической напряженности в Киржачском районе прозвенел в тот же день - 30 мая. Состоящий в партии "Единая Россия" аж с 2002 года глава администрации района Михаил Горин неожиданно заявил, что временно приостанавливает свое членство в крупнейшем российском политическом объединении. О чем публично сообщил с своей странице в Facebook. Мол, обстановка с проклятым мусорным полигоном слишком политизировалась, давайте временно отстранимся от этих дел. Местные активисты не успокоились и потребовали отставки районного менеджера. Даже митинг провели.

Напряженность вокруг мусорного полигона в Филипповском уже стоила места главе этого сельского поселения Олегу Иванову. Формально, его оправили в отставку за временное совмещение муниципальной службы с бизнесом. Однако местным жителям был нужен повод, чтобы избавиться от руководителя-соглашателя, отдающего землю под мусорный полигон.

СПРАВКА КП

Инвестиционный проект по созданию мусорного полигона в пяти километрах от деревни Аленино Филипповского сельского поселения был одобрен бывшим вице-губернатором Владимирской области Лидией Смолиной в 2017 году. Его должны были разместить на участке леса площадью 57 гектаров, реализацией проекта занималась компания "Экотехстрой Владимир". Протесты местных жителей начались летом того же года. Участок земли был куплен "Метровагомашем" у местной администрации.

В 2019 году Рослесхоз через суд потребовал признать сделку по продаже земли незаконной, так как спорный участок входит в Государственный лесной фонд. При этом были использованы рассекреченные документы 1960-ых годов, в которых участок отдавался Мытищинскому машиностроительному заводу с требование сохранения леса. Рассмотрение дела продолжается.