2019-06-05T16:30:32+03:00
Общество

Найден идеальный детский лагерь — в Камешковском районе

Сотрудники МЧС и Роспотребнадзора проверяют загородные лагеря на безопасность
Валерия Рудометова
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Корпус на 65 человекКорпус на 65 человекФото: Валерия Рудометова
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9 июня в загородной лагерь «Лесной городок» Камешковского района приедут 125 детей от 7 до 17 лет. Но перед тем, как им заселиться, лагерь должны осмотреть спасатели и медики.

Детский лагерь окружен лесом: одни сосны и березы - вот поэтому и название такое придумали. Беседки, карусели, качели, турники и лавочки установлены на всей территории. Руководство сразу «ходит конем» - приглашает в столовую. Зал просторный, несколько запасных выходов, огнетушитель и много детских рисунков о поварах и вкусной еде.

Столовая Фото: Валерия Рудометова

СтоловаяФото: Валерия Рудометова

- Неужели так хорошо кормят? - интересуются журналисты.

- Повар работает у нас больше всех - 24 года. Коронное блюдо нашего повара — котлетки. Также ребята с удовольствием едят творожные запеканки и омлеты, - рассказывает начальник лагеря Тарас Гагарин.

Специалист Роспотребнадзора проходит на кухню, спрашивает про холодильники, духовку, осматривает помещения, где будут храниться продукты. Недостатков не видит.

- Единственное — на окнах не хватает москитной сетки, - отмечает Надежда Логинова, заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора. - Но дело поправимое.

Беседки, карусели, качели, турники и лавочки установлены на всей территории Фото: Валерия Рудометова

Беседки, карусели, качели, турники и лавочки установлены на всей территорииФото: Валерия Рудометова

Рядом со столовой — медицинский пункт, в котором будут работать врач, медсестра и санитар. Недавно муниципалитет Радужного — лагерь находится в ведении этого города, хотя расположен в Камешковском районе — выделил 200 тысяч рублей на новое оборудование.

- К нам приезжает один и тот же состав медиков каждый год. Да и детей тоже: видимо, им очень нравится отдыхать здесь, раз возвращаются вновь, - говорит директор центра внешкольной работы «Лад» города Радужного Елена Борисова.

Всего на территории несколько деревянных корпусов, они уже старые, ведь построены в 1950-х годах. Сначала можно подумать: как в такие бараки селят детей? Оказывается, больше половины корпусов пустует, работают лишь два, которые хорошо сохранились. Там живут спортсмены и ребята постарше. Они даже пометку сделали у своих временных домов: повесили на сучок дерева пар так 15 кроссовок.

Ребята сделали пометку у своих временных домов Фото: Валерия Рудометова

Ребята сделали пометку у своих временных домовФото: Валерия Рудометова

Маленькие размещаются в трехэтажном корпусе на 65 человек, где есть и туалет, и душ, и раковины. Кстати, в этом году его отремонтировали: заменили потолки, освещение, сантехнику, поставили пластиковые окна, водонагреватели и сушилки для рук. Но это не значит, что всем новым будут пользоваться только малыши, ребята из деревянных корпусов могут также прийти в любое время и, например, принять душ.

Раз в неделю в лагере топится баня, причем помещение большое, с раздевалками. Также на территории есть бассейн, правда, он сроду не работал - еще в советское время построили с дефектами. Поэтому решили переоборудовать в пожарный водоем. Ну, руководству виднее.

Баня работает 1 раз в неделю Фото: Валерия Рудометова

Баня работает 1 раз в неделюФото: Валерия Рудометова

- В первую очередь мы в спальных корпусах проверяем работу систем противопожарной защиты. С детьми будем еженедельно организовывать мероприятия, привлекать аварийно-спасательные службы и рассказывать о первой медицинской помощи, - сказал Иван Илюхин заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городу Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам.

Всего во Владимирской области 29 загородных лагерей. Практически все прошли экспертизу Роспотребнадзора. Два лагеря открылись в мае в Петушинском районе, десять — 5 июня, столько же примут ребят до 10 июня. Самое позднее открытие - 28 июня.

Лагерь окружен лесом Фото: Валерия Рудометова

Лагерь окружен лесомФото: Валерия Рудометова

КОНКРЕТНО

Путевка в «Лесной городок» стоит 13 500 рублей. Но родители платят только 2 700 рублей, остальную сумму — муниципалитет, в котором живет семья. Дотации есть для детей из всей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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