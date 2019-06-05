В Александрове прошел первый экологический фестиваль «GREEN FEST. ЭкоЛайн»

Фонд социальных и экологических инициатив «ЭкоЛайн-Будущее» провел в Александрове первый масштабный фестиваль «GREEN FEST. ЭкоЛайн». Это еще одно мероприятие совсем молодого фонда, которое главной целью перед собой ставит сохранение окружающей среды и экологическое воспитание людей разных возрастов, а также всестороннюю поддержку активистов и волонтеров, которые хотят сохранить окружающий мир чистым и красивым.

Живи в стиле ЭКО

Новое мероприятие состоялось на стадионе «Рекорд» в преддверии Дня эколога.

Любовь и уважение к природе нужно воспитывать в ребенке с самого детства, - рассказала исполнительный директор Фонда «ЭкоЛайн-Будущее» Елена Каниболоцкая. - Важную роль в экологическом воспитании играет то, как именно ему расскажут о необходимости и важности заботы о том, что его окружает. Фестиваль «GREEN FEST. ЭкоЛайн» организован для того, чтобы наглядно показать подрастающему поколению, как можно проявить заботу о природе и экологии, в том числе вести здоровый образ жизни. Для этого на фестивале мы решили открыть сразу несколько площадок, где в доступной форме и наглядно показать школьникам, как это можно сделать.

Поздравить участников встречи с первым экофестивалем приехали заместитель начальника Комитета по социальной политике администрации Александровского района Андрей Малиновский, депутат Совета народных депутатов города Александров Анастасия Панфилова, руководитель областной экологической организации «ЭкоЛайф», член Экологического совета при губернаторе Владимирской области Рафаэль Петросян, заместитель генерального директора компании «ЭкоЛайн-Владимир» Игорь Крицкий и исполнительный директор Фонда «ЭкоЛайн-Будущее» Елена Каниболоцкая. Все они подчеркнули важность защиты окружающей среды и сохранения экологии и поблагодарили ребят за то, что они помогают сделать родной город был чище и краше.

Фотограф: Светлана Аминова

Мы рады, что смогли поддержать инициативу нашего партнера Фонда «ЭкоЛайн-Будущее» в проведении первого экологического фестиваля, - сказал заместитель начальника Комитета по социальной политике администрации Александровского района Андрей Малиновский. - Все мероприятия, которые проводит фонд, помогают сформировать у взрослых и детей ответственное отношение к своей малой родине, окружающей среде и экологии. Ценно, что сегодня на новом празднике о важности заботы к тому, что нас окружает, рассказывают детям в доступной форме. Здесь они могут не только узнать о серьезных вещах в формате игры, но и повеселиться, пообщаться. Это мероприятие и то, чему они здесь научились, малыши, я уверен, запомнят надолго.

Высадили зеленую аллею

Для участников фестиваля, а это ученики 1-4 классов школ района и юные активисты волонтерского экологического движения, приготовили несколько тематических интерактивных площадок, объединенных девизом «Живи в стиле ЭКО». Каждая из них в различной форме учила мальчиков и девочек жить в уважении к природе, заботиться об экологии и здоровье человека. Стадион разделили на спортивную, экологическую и арт-площадки, в каждой из которых детей ждали интересные мастер-классы и активности. Обучение проводили в формате командной игры по станциям, во время которой школьники посещали каждую из площадок и учились чему-то новому.

На экологической станции дети приняли участие в мастер-классах, где научились разукрашивать эко-сумки, делать декупаж пластиковых бутылок и создавать «травянчиков» - оригинальную игрушку, забавный сувенир и комнатное растение одновременно, которое создается из грунта и семян, после прорастания которых человечек приобретает зеленую «шевелюру». Все, что малыши создали на мастер-классах, они смогли забрать на память домой.

В спортивной зоне дети и подростки играли в хоккей на траве, фрисби, бадминтон и метали бумеранги, а после - принимали участие в экологической викторине.

В творческой зоне участники мероприятия вместе дорисовали граффити в виде жирафа, оставив на его пятнах сообщения на память о первом экофестивале.

Пока дети в игре учились заботиться о природе, взрослые участники GREEN FESTа помогли природе делом. На улице Базунова активисты и волонтеры Эко-десанта высадили аллею сирени, калины и бересклета. 26 молодых кустарников высадили там, где, по мнению горожан, не хватало зелени. Во время посадки проходящие мимо александровцы наперебой благодарили активистов за озеленение и украшение города.

После завершения экологического праздник всем детям подарили наборы юного агронома, чтобы у себя дома дети могли попробовать вырастить цветы, травы и даже овощи, тем самым еще раз напомнив малышам, что природе нужна наша забота и внимания, только тогда мы сможем жить в гармонии с природой и защитить ее.