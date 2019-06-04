Владимир Сипягин обсудил с активистами проблемы экологии Владимирской области

5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, отмечается и еще один праздник — День эколога. В преддверии этого дня, 3 июня, Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился с представителями различных некоммерческих организаций региона, занимающихся защитой окружающей среды. Вместе с врио первого заместителя губернатора по социальной сфере Мариной Чекуновой Владимир Сипягин выслушал активистов, неравнодушных к накопившимся за долгие годы проблемам с состоянием региональной окружающей среды.

В начале мероприятия губернатор поздравил всех собравшихся с приближающимся праздником, заявив, что бесконечно признателен им за их неравнодушие, любовь, принципиальность и профессиональный подход к решению острых вопросов, возникающих в сфере экологии. Во многом благодаря работе этих людей Владимирская область принимает активное участие в национальных проектах «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», направленных на поддержание экосистемы страны.

В ответ руководители общественных организаций обратились к губернатору и рассказали о наиболее волнующих их проблемах. Прежде всего - застройка парка «Дружба» в областном центре. Весной стало ясно, что лес не заденут, однако активистов по-прежнему волнует его судьба. Еще один немаловажный вопрос — создание нацпарка в Селивановском районе. Жители района крайне негативно отреагировали на идею создания там заказника, практически никто из местных жителей ее не поддержал. За народом пошел и Владимир Сипягин, заявивший, что право выбора в этом вопросе принадлежит исключительно селивановцам.

По Селивановскому району жители высказали своё мнение. Они дали понять, что им принципиально важно, чтобы нацпарка у них не было. Я поддержал это решение, - подчеркнул губернатор.

Не могли обойти стороной и мусорную реформу, которая во Владимирской области пока еще не началась. Однако, по словам Владимира Сипягина, наш регион довольно уверенно справляется с проблемами, возникающими в ходе подготовки вступления в нее. До января 2019 жители области обязательно смогут обсудить новую схему обращения с отходами.

Руководители общественных организаций обратились к губернатору и рассказали о наиболее волнующих их проблемахФото: Администрация Владимирской области

Затронули на заседании и проблемы загрязнения водоемов. В Оку, Клязьму и другие реки ежегодно выбрасывается порядка 500 тысяч кубометров мусора. С целью исправления положение, Владимир Сипягин уже обратился в Правительство РФ с просьбой о включении региона в проект «Оздоровление Волги».

- Мы понимаем, что очистные сооружения далеки от совершенства. Так что отходы по притокам добираются и до Волги. Проблема модернизации очистных сооружений для нашего региона очень актуальна, но наш бюджет такие расходы самостоятельно не потянет. Речь идёт о миллиардах рублей, - добавил Владимир Сипягин.

Безусловно, некоторые вопросы сохранения природы так пока не решены, но все они находятся на постоянном контроле у руководителей структурных подразделения областной администрации.

А еще на прошедшей встрече, помимо вопросов, Владимир Сипягин услышал немало интересных предложений. Например, запустить в школах дополнительные уроки по эковоспитанию, ведь беречь и любить природу, как и здоровье, надо смолоду. Эту и другие идеи общественников губернатор поручил проработать соответствующим департаментам.

Подытоживая, Владимир Сипягин заявил, что главная роль в деле сохранения природы принадлежит обществу и каждому конкретному гражданину, а сложности в решении вопросов по охране окружающей среды, по его мнению, часто сводятся к исключительно отсутствию взаимопонимания между людьми.