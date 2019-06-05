Владимирских подростков летом не возьмут на работу

Владимирские родители и подростки в печали: программа временного трудоустройства молодежи от четырнадцати до семнадцати, действовавшая во Владимире десять лет, похоже, прекратила свое существование. Каждый год в городе по конкурсу отбирали несколько организаций, официально принимавших на работу юных сотрудников. Подросткам предлагали ухаживать за клумбами и кустами, убирать дворы, сажать цветы и деревья, помогать делать ремонт в школах, стирать надписи с домов и даже развлекать детей в качестве аниматоров. Ежегодно за летние каникулы за муниципальный счет подрабатывали более 400 ребят, причем традиционно в первую устраивали ребят из малообеспеченных, многодетных и «проблемных» семей. Находили работу для ребят и в осенние каникулы – в прошлом году так поработали 91 человек. За четырехчасовой рабочий день они получали около четырех тысяч рублей в месяц, а родители были спокойны – все-таки процесс контролировала мэрия.

Кто деньги выделять будет?

Однако в этом году устроиться на летние каникулы подросткам стало намного сложнее – муниципальную программу «Молодежь и город» приостановили из-за недостатка средств.

- По закону организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время относится к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ, в нашем случае это прямая обязанность администрации Владимирской области, - отметил официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - В программе «Содействие занятости населению Владимирской области», утвержденной постановлением областной администрации, тоже указано: за временное трудоустройство подростков отвечает департамент по труду и занятости, мероприятия реализуются за счет средств федеральных и областных бюджетов.

Как сообщили в мэрии Владимира, в прошлые года средства из городского бюджета выделяли только в рамках софинансирования. А в этом году денег нет.

Финансирование увеличено

Самое интересное, что в этом году из областного бюджета на финансирование занятости подростков из областного бюджета выделено даже больше денег, чем в прошлом - 5 миллионов рублей против 4,2 миллиона в 2018 году. Так почему же в мэрии Владимира говорят, что денег нет?

Оказывается, областная администрация до сих пор не распределила финансирование между муниципалитетами - 5 миллионов это на весь регион. Поэтому и администрация Владимира не может добавить свою часть, не зная, сколько именно достанется областному центру. А лето давно началось, в прошлые годы рабочие места для подростков начинали распределять еще в марте. Почему так «завис» процесс - ни в городской, ни в областной администрации нам объяснить не смогли.

А подростки тем временем остались без работы и бесцельно болтаются по улицам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3900 подростков предстоит трудоустроить этим летом во Владимирской области, в прошлом году их было – 4100.

595 владимирских школьников работали в летние каникулы в прошлом году. В этом году - 0 ребят.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Подростков, желающих поработать летом, а не болтаться на улице, в городе немало. Лишившись возможности трудиться официально, ребята ищут альтернативные варианты. Чем собираются заниматься летом владимирские подростки?

- Собирать велосипеды.

Такие вакансии есть в спортивных магазинах, где охотно возьмут на лето подростков «с руками». Правда, есть нюанс - таких предложений немного.

- Выгуливать собак.

Такая подработка стала уже традиционной для подростков. Как правило, такую подработку находят среди соседей, развесив объявления по подъездам. Средняя цена за прогулку с мелкой собачкой – 100-150 рублей.

- Разбирать макулатуру.

Сортировщик вторсырья – вполне реальная возможность заработать школьнику или студенту на карманные расходы, Если нет аллергии на пыль и хватает терпения, на полставки можно заработать около девяти тысяч рублей.

- Повторять школьную программу.

Для тех, кто чувствует в себе зачатки педагогического таланта, есть вариант заняться репетиторством. Подготовка младшеклассников, не до конца освоивших школьную программу, вполне по силам ученикам девятых-одиннадцатых классов. А родителям такой вариант поможет сэкономить: школьники берут дешевле профессиональных репетиторов.

- Рисовать на заказ.

Ученики художественных школ и подростки, любящие рисовать, давно подрабатывают, рисуя портреты на заказ по фотографиям. Но это не единственный вариант: школьники зарабатывают и создавая контент для блогеров.