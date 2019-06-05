Многодетные семьи просят деньги вместо земли

С 2013 года, когда во Владимирской области заработала программа предоставления многодетным семьям участков под строительство, такие участки получили 3419 семей. Заметим, по закону земельные наделы должны быть обеспечены всей инфраструктурой: свет, газ, дорога. Но на деле проходят годы, а к участкам многодетных ведут все те же грунтовкии, люди сидят без воды и света.

На сегодняшний день картина такова: 70 % участков обеспечено электроснабжением, 80 % – подъездными путями, 40 % – системой водоснабжения, 30 % – газифицировано.

- С 2013 года на строительство объектов инфраструктуры было направлено 725 млн рублей, в том числе из областного бюджета - 413 млн рублей. На эти деньги введено в эксплуатацию более 80 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, - пояснила начальник отдела реализации строительных программ и проектов департамента строительства и архитектуры Ирина Васильева.

При этом на 1 мая 2019 года во Владимирской области на выделенных бесплатно участках многодетные построили всего …. 153 дома.

Возникает вопрос – стоит ли тратить миллионы бюджетных средств на развитие инфраструктуры участков, где все равно никто не будет жить? Может, дешевле дать многодетным выбор - участок или денежная компенсация?

- Многие, получая участок, стремятся сразу же его продать, чтобы купить квартиру большей площади. Ведь изначально участки решили выделять для чего? Для того, чтобы семьи построили дома и улучшили свои жилищные условия. Но вот парадокс. Строиться большинству семей – не на что! Земля не обрабатывается, ничего на ней не строится, в общем, мертвый груз, - считает заместитель председателя Совета по делам многодетных семей Ирина Трумпф.

Простой подсчет: чтобы обеспечить участки многодетных семей всеми коммуникациями, потребуется… 6 миллиардов рублей. А если бы каждой из семей, получивших участок за 6 лет, выплатили вместо него по 500 тысяч рублей, на это потребовалось бы чуть больше 1,5 миллиарда рублей. То есть люди получили бы деньги без дополнительной «прокладки» в виде продажи земельного участка, а бюджет бы существенно сэкономил.

- На заседании Совета по делам многодетных семей мы приняли решение обратиться к властям региона о предоставлении денежной компенсации многодетным семьям вместо земельного участка. Зачем зарывать деньги в установку столбов и строительство дорог из щебня, если эти деньги можно дать людям? Речь идет о 500 000 рублей на семью, мы считаем, что это будет адекватная компенсация. При этом необходимо оставить и возможность получить земельный участок, ведь многим это тоже важно, - считает член Совета Людмила Мысловская.

Альтернативы требует и сама жизнь: в некоторых районах свободных земель просто нет. Многодетным сложно выделить земельные участки в Собинке, Лакинске, Киржаче, Судогде - там вокруг либо сельхозземли, либо леса, которые нельзя отдавать под жилую застройку.

Правда, при замене участков денежными компенсациями могут возникнуть сложности - закон-то федеральный, и деньги на инфраструктуру частично федеральные. Возобладает ли логика над формализмом - покажет время.