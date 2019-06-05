«Men in Black»: спортсмены в офисных костюмах показывают трюки с мячом на улицах Владимира

Двое молодых людей в черных костюмах жонглируют футбольными мячами, крутят на пальце и на ступне и даже открывают крышку от бутылки вертящимся мячиком. Это называется футбольным фристайлом. За один день ролик владимирских трюкачей в интернете набрал 40 тысяч просмотров. Ребята не ожидали, что их шоу настолько понравится зрителям. Теперь Алексей и Михаил хотят выступить в программе на 1 канале у Ивана Урганта.

25-летний Алексей Живолупов и 27-летний Михаил Трофимов занимаются футбольным фристайлом с 15 лет. Если раньше они могли подсмотреть что-то в интернете, то сейчас уже придумывают сами.

HELP! I NEED FREESTYLE ФУТБОЛЬНОЕ ШОУ.Всем привет! Региональные СМИ называют это Кордебалет с мячом , мы называем это Шоу футбольного фристайла

- Кто-то занимается фристайлом как спортсмен, а кто-то — как артист. Мы пошли сразу по двум путям: нас интересовали и сложность выполнения трюков, и шоу с костюмами. Перед тем, как записать все на видео, мы продумываем каждое движение, костюмы, а потом репетируем. Но некоторым кажется, что мы просто вышли на улицы Владимира, взяли мячи и включили камеру. Если копнуть глубже, можно выделить сотни нюансов, включая погоду. Видео, которое мы выложили в сеть, записывали 7 дней, монтаж делали тоже сами. Каждый раз вставали в пять утра, чтобы не застать любопытных горожан. Не все движения получались, поэтому пришлось многое убрать или заменить. Сложно было добиться, чтобы определенное движение попадало в определенную секунду песни. Но в итоге все трюки клипа попали в мелодию, - рассказали спортсмены.

Молодые люди сразу решили, что будут танцевать под «The Beatles». Свое шоу назвали так же, как и популярную песню - «Help».

Ребята не ожидали, что их шоу настолько понравится зрителямФото: Валерия Рудометова

- О нас уже многие узнали, теперь зовут на корпоративы, дни рождения. Особенно нравится выступать перед детьми, они в восторге от номеров. Кстати, моя основная работа тоже посвящена детям - я закончил пединститут по направлению «учитель математики и информатики», а сейчас тренирую будущих футболистов в клубе «Лайк». Леша учился на техническую специальность, но тоже работает в спорте, в ледовом дворце «Полярис», - говорит Михаил.

Раз уж ролик собрал так много просмотров и комментариев Алексей и Михаил хотят сделать еще один номер и также выложить в сеть. Помимо мячей, ребята планируют добавить в кадр еще несколько вещей, только каких, пока не говорят.

Футбольный фристайл.

- Еще мечтаем выступить на шоу «Вечерний Ургант». Было бы здорово, если бы наши трюки показали всей стране. Нас в Инстаграме уже «лайкнул» Александр Буйнов, вот теперь думаем, откуда узнал. Возможно, мы и Урганту тоже приглянемся, - смеются ребята.