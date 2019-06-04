Экс-директора ТРК «Губерния-33» в суде обвинили в том, что он уволил себя сам

4 июня Октябрьский районный суд продолжил рассмотрение иска бывшего генерального директора телерадиокомпании "Губерния-33" Александра Орлова к своему бывшему работодателю. Дело опять отложено - теперь суд решил привлечь в качестве свидетеля председателя комитета по связям с общественностью и СМИ Григория Белова.

Мог ли Орлов уволить себя сам?

Напомним, Александра Орлова, редактора и директора областной телекомпании «Губерния-33» уволили в конце апреля за «систематическое неисполнение обязанностей». Орлов с решением не согласился и подал в суд. Первое заседание прошло странно - от истца не пришел юрист, от ответчика - вообще почти никто. Второе заседание оказалось более представительным.

Александр ОрловФото: Сергей МОРКОВКИН

Пришел, например, нынешний и.о. гендиректора "Губернии-33" Борис Чернышев. И неожиданно намекнул, что по сути Орлов уволил себя сам! Потому что приказ об увольнении подписан именно Орловым. Только вот не подписать приказ об увольнении Орлов не мог, так как по уставу "Губернии-33" обязан исполнять решения собрания учредителей, на котором он был уволен.

Илья Абрамов в центреФото: Сергей МОРКОВКИН

А специалист отдела по управлению областным имуществом ДИЗО Наталья Черентаева заявила, что бывший гендиректор телеканала незаконно вел аудиозапись собрания учредителей ООО "Губерния-33". И не предупредил!

Дальше представитель ДИЗО заявила, что юрист Сергей Кучер, представляющий интересы Орлова, ранее работал в ТРК "Губерния-33" и был уволен по соглашению сторон в начале апреля. И почему-то усмотрела в этом «сговор» между Орловым и Кучером. В чем состоит «сговор», не объяснила.

В ответ бывший гендиректор "Губернии" добавил новый пункт в иск - признать незаконным не только приказ об увольнении, но один из пунктов протокола собрания участников телерадиокомпании. Это не техническая мелочь - теперь ДИЗО и газета "Владимирские ведомости" (соучредитель "Губернии-33") из "третьих лиц" перешли в разряд соответчиков. И тогда потребовалось пригласить свидетелем Григория Белова - председателя комитета по связям с общественностью «белого дома» .

Борис ЧернышевФото: Сергей МОРКОВКИН

Зачем нужен свидетель?

Дело в том, что Григорий Белов представлял интересы обладминистрации на пресловутом собрании участников ООО "Губерния-33". А позднее выяснилось, что глава комитета по связям с общественностью и СМИ еще задолго до собрания предлагал Александру Орлову уволиться по собственному желанию. В общем, суд решил, что показания свидетеля Белова будут важны.

Наталья ЧерентаеваФото: Сергей МОРКОВКИН

Следующее заседание суда по иску Александра Орлова к "Губернии-33" состоится в понедельник, 10 июня. Скорее всего, на нем будет вынесен вердикт.