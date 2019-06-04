2019-06-04T18:04:20+03:00
Общество

Экс-директора ТРК «Губерния-33» в суде обвинили в том, что он уволил себя сам

По иску Александра Орлова к телекомпании в суд вызвали председателя комитета по связям с общественностью «белого дома»
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Заседание судаЗаседание судаФото: Сергей МОРКОВКИН
Изменить размер текста:

4 июня Октябрьский районный суд продолжил рассмотрение иска бывшего генерального директора телерадиокомпании "Губерния-33" Александра Орлова к своему бывшему работодателю. Дело опять отложено - теперь суд решил привлечь в качестве свидетеля председателя комитета по связям с общественностью и СМИ Григория Белова.

Мог ли Орлов уволить себя сам?

Напомним, Александра Орлова, редактора и директора областной телекомпании «Губерния-33» уволили в конце апреля за «систематическое неисполнение обязанностей». Орлов с решением не согласился и подал в суд. Первое заседание прошло странно - от истца не пришел юрист, от ответчика - вообще почти никто. Второе заседание оказалось более представительным.

Александр Орлов Фото: Сергей МОРКОВКИН

Александр ОрловФото: Сергей МОРКОВКИН

Пришел, например, нынешний и.о. гендиректора "Губернии-33" Борис Чернышев. И неожиданно намекнул, что по сути Орлов уволил себя сам! Потому что приказ об увольнении подписан именно Орловым. Только вот не подписать приказ об увольнении Орлов не мог, так как по уставу "Губернии-33" обязан исполнять решения собрания учредителей, на котором он был уволен.

Илья Абрамов в центре Фото: Сергей МОРКОВКИН

Илья Абрамов в центреФото: Сергей МОРКОВКИН

А специалист отдела по управлению областным имуществом ДИЗО Наталья Черентаева заявила, что бывший гендиректор телеканала незаконно вел аудиозапись собрания учредителей ООО "Губерния-33". И не предупредил!

Дальше представитель ДИЗО заявила, что юрист Сергей Кучер, представляющий интересы Орлова, ранее работал в ТРК "Губерния-33" и был уволен по соглашению сторон в начале апреля. И почему-то усмотрела в этом «сговор» между Орловым и Кучером. В чем состоит «сговор», не объяснила.

В ответ бывший гендиректор "Губернии" добавил новый пункт в иск - признать незаконным не только приказ об увольнении, но один из пунктов протокола собрания участников телерадиокомпании. Это не техническая мелочь - теперь ДИЗО и газета "Владимирские ведомости" (соучредитель "Губернии-33") из "третьих лиц" перешли в разряд соответчиков. И тогда потребовалось пригласить свидетелем Григория Белова - председателя комитета по связям с общественностью «белого дома» .

Борис Чернышев Фото: Сергей МОРКОВКИН

Борис ЧернышевФото: Сергей МОРКОВКИН

Зачем нужен свидетель?

Дело в том, что Григорий Белов представлял интересы обладминистрации на пресловутом собрании участников ООО "Губерния-33". А позднее выяснилось, что глава комитета по связям с общественностью и СМИ еще задолго до собрания предлагал Александру Орлову уволиться по собственному желанию. В общем, суд решил, что показания свидетеля Белова будут важны.

Наталья Черентаева Фото: Сергей МОРКОВКИН

Наталья ЧерентаеваФото: Сергей МОРКОВКИН

Следующее заседание суда по иску Александра Орлова к "Губернии-33" состоится в понедельник, 10 июня. Скорее всего, на нем будет вынесен вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как отличить коньяк от подделки
Выбрать хороший коньяк отнюдь не легче, чем подобрать вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Мошенники ловко подделывают все подряд, особенно элитные марки. Разбираемся вместе с сомелье, на что в первую очередь обращать внимание, покупая коньяк
Новости 24
Администрация Владимирской области предложила Владимиру заключить соглашение о возобновлении денежных дотаций
Во Владимирской области осудят двоих водителей, которые сел за руль нетрезвыми
Ковровчанин выплатит штраф около миллиона за использование пиратских программ
Владимирца оштрафовали за пост в соцсетях
Во Владимире перекроют на три дня Рабочий спуск
В Гусь-Хрустальном муж регулярно колотил жену из ревности и, наконец, избил до смерти
ПАО «Ростелеком» отменило плату за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В администрации Владимирской области - два молодых руководителя, 32 и 35 лет
Воспитанники детского дома в Муроме обыграли полицейских в футбол
Руководитель владимирского сельхозпредприятия скрыл от налогов 4,5 миллиона рублей
Во Владимирской области появились центры для консультирования родителей приемных детей
Рассмотрение иска Александра Орлова к ТРК "Губерния 33" снова перенесено
Во владимирском магазине нашли контрафактные кроссовки
В Муроме мужчина вскрывал автоматы с игрушками, чтобы забрать деньги
Владимирский театр кукол готовит спектакль про Илью Муромца
В Муроме утонул 14-летний подросток, тело до сих пор не нашли
Муромский таксист ответит за ложный донос
Владимирская область станет полным собственником «Владимиртеплогаза»
Во Владимире сгорел склад: огонь охватил 1000 "квадратов"
Владимирский бизнес выбрал мобильную связь от «Ростелекома»
Ковровчанин, ограбивший прохожего, обжаловал приговор
В Юрьев-Польском ссора двух соседок закончилась поножовщиной
Во Владимирской области осудят мошенников, которые орудовали на заправках
Мэрия Владимира еще раз выставила на торги здание бывшей "Поликлиники-Автоприбор"
ФК "Муром" подписал новое спонсорское соглашение с китайским инвестором
Следком назвал предварительную причину взрыва газа в Муроме
Пострадавшего при взрыве газа в Муроме мужчину перевели в Нижегородский ожоговый центр
Владимирская область оказалась в середине рейтинга социально-экономического положения регионов
Александр Романенко уволился из администрации Владимирской области