2019-06-03T17:26:51+03:00
Общество

Из четырех владимирских пляжей для купания пригоден только один

Зато в этом году откроют для купания озеро Запольское, на берегу которого проходил форум «Территория смыслов»
Валерия Рудометова
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Пляж на Запольском снова попал в составленный МЧС список местПляж на Запольском снова попал в составленный МЧС список местФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Озеро Запольское в Камешковском районе пять лет подряд не числилось в списке официальных купальных мест - там проводился форум «Территория смыслов». До этого озеро было безумно популярно среди владимирцев - там чистая вода, красиво и легко добраться. Но после того, как на Запольском обосновался форум, основные пляжи на озере для простых граждан закрыли, оставив только спуск с высокого берега в камыши.

Но в этом году «Территории смыслов» не будет. И пляж на Запольском снова попал в составленный МЧС список мест, где официально разрешено купание. Но его еще надо привести в порядок.

- Благоустройство пляжа - обязанность местной администрации. Она в течение июня планирует полностью оборудовать место, сделать спасательный пост с двумя дежурными спасателями, - сообщили в пресс-службе владимирского МЧС.

Всего в списке значатся 62 пляжа области. Во Владимире их четыре: на Семязине, Содышке, Глубоком и Клязьме. Загорать можно на всех, а вот купаться — только на одном.

- Вода хорошая в этом году в Семязине. В остальных трех местах мы повесим черный флаг — купание там запрещено, вода грязная, - говорит пресс-секретарь Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Котунова. - Пока в Семязине купаться можно, но через две недели мы вновь возьмем пробы. Результаты могут быть другими. Но хочется верить, что за это время воду отдыхающие не испортят.

КСТАТИ

В рамках Всероссийской акции «Научись плавать» сотрудники МЧС и профессиональные инструкторы будут обучать детей во всех загородных лагерях плаванию и говорить о правилах безопасности на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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