Вместо лесопарка «Дружба» застройщику могут предложить другой участок

Владимирские активисты продолжают борьбу против застройки земель вокруг парка «Дружба». Напомним, шум вокруг «Дружбы» поднялся этой весной. Группа товарищей начала собирать подписи против застройки бывших полей совхоза «Вышка». Формально земля там частная, и застройщик имеет право вести на ней строительство, о чем и сообщила активистам мэрия. Однако место оказалось почти культовым - там проходит лыжня Прокуророва, и вообще красивые луга и лесопарк, где гуляют жители всего юго-западного района.

Поэтому владимирские власти и застройщик стали искать компромисс. Сначала планируемую площадь застройки существенно сократили, а сейчас появился шанс, что высоток там и вовсе не появится.

На прошлой неделе глава активистов-защитников «Дружбы» Иван Ростовцев встретился с владельцем участка, на котором предполагается застройка, Андреем Шешениным, и заместителем главы администрации Владимира по строительству Сергеем Сысуевым.

- Шешенин в личном разговоре заявил, что не против выкупа или обмена его участка и не против диалога, - рассказал Иван Ростовцев. - С Сысуевым и руководителем городской общественной палаты Федором Лавровым мы договорились встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить варианты. Также запланирована встреча с руководителем Единой дирекции ООПТ Владимирской области Ольгой Канищевой.

Участок бывшей «Вышки» активисты предлагают либо изьять с выплатой компенсации, либо обменять на другой аналогичный. Однако подходящих участков, которые бы устроили застройщика, на территории города может просто не оказаться. Так что первый вариант вероятнее.

Если муниципалитет решит все же выкупать земли, для этого нужно юридическое обоснование. Возможный вариант - изъятие под расширение особо охраняемой природной территории. Памятник природы "Парк Дружба" как раз прилегает к этому полю. Возможность расширения охраняемого лесопарка на прошлой неделе общественники обсудили на прошлой неделе на встрече с губернатором.

До окончательного решения еще далеко.