"Муром" закончил сезон выше, чем владимирское "Торпедо"

Сезон 2018-19 стал вторым в истории владимирского футбола, когда в регион в Профессиональной футбольной лиге представляли сразу два клуба. Компанию завсегдатаю второго дивизиона владимирскому "Торпедо", сменившему тренера и более половины игроков, составил "Муром", собравший весьма боеспособный коллектив. В итоге команда с берегов Оки оказалась в турнирной таблице выше, чем опытный клуб из Владимира.

Владимирское "Торпедо", которое перед стартом сезона возглавил легендарный форвард черно-белых Дмитрий Вязьмикин, начал турнир с места в карьер. Три подряд победы уверили фанатов в том, что команда может претендовать если не победу в турнире, то уж на место в тройке лидеров как минимум. "Муром", усилившийся бывшим полузащитником "Торпедо" и ивановского "Текстильщика" Максимом Зимаревым, стартовал с ряда поражений. Изначально на команду с берегов Оки никто всерьез не рассчитывал.

26 августа на стадионе "Торпедо" был сыгран матч-дерби между двумя командами из Владимирской области. Черно-белые на своем поле разделали муромлян "под орех", отправив в ворота гостей три безответных мяча. В ответном матче зафиксирована безголевая ничья. Под конец осени "Муром" все таки разыгрался и даже сотворил локальную сенсацию, крупно обыграв дома лидера сезона ивановский "Текстильщик" (6:2). "Торпедо" же наоборот притормозило, проиграв "Коломне", "Знамени Труда" и "Ленинградцу".

У каждой команды кроме задачи оказаться как можно выше в турнирной таблице, были и свои локальные цели. "Муром" собирался во чтобы то ни стало оказаться выше "Торпедо". Черно-белые в свою очередь должны были хотя бы не уступить дома принципиальному сопернику - ивановскому "Текстильщику". Обе команды свои мини-задачи выполнили. В итоге "Муром" оказался на шестой строчке турнирной таблицы, а "Торпедо" - на восьмой.

Осенью прошлого года во Владимире упорно говорили, что после этого сезона в регионе останется только одна профессиональная команда. Кто окажется выше, тот и выживет. Тем не менее, и "Торпедо", и "Муром" следующий сезон снова начнут в ПФЛ. Черно-белые уже получили лицензию от Российского футбольного союза, у спортивных чиновников не нашлось никаких претензий к владимирской команде. "Муром" же подписал новое соглашение с китайским инвестором на три года, так что денег на футбол на берегах Оки предостаточно.

Путевку в ФНЛ по итогам сезона получил ивановский "Текстильщик". Лицензию от РФС команда получила под "честное слово" губернатора, клуб продолжает поиски инвесторов.