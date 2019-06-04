2019-06-03T17:15:37+03:00
Дом. Семья

Владимирцы спасли птенца чайки и свили ему в квартире гнездо

Потом птицу отвезут в деревню на ПМЖ
Валерия Рудометова
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Птенец чайкиПтенец чайкиФото: из архива героя публикации
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Птенец чайки бегал по дороге на 1-й Пионерской и жалобно звал маму. Как он умудрился потеряться - неизвестно. Мама не пришла, но пришли сотрудницы организации, которая находится рядом, и вынули птенчика прямо из лужи - видно, он хотел пить.

- Моя коллега подумала, что это перепел, позвонила мне, чтобы я принесла коробку. Я прибежала, мы поймали птицу и отнесли на работу. Стали читать, что пишут орнитологи в интернете, выяснили, что это вовсе не перепел, а чайка. Кормили кошачьим кормом и наливали целое ведро с водой, - рассказала Елена Жукова. - Птенец совсем маленький, стало жалко. Я решила взять его себе в квартиру. Дома уже давали отварное яйцо, мелко порезанную рыбку. С дочкой Анастасией соорудили гнездо: поставили большую коробку, положили туда газету и траву. Потом дали имя: «Афанасий». Конечно, трудно выходить такого птенца: он скачет по коробке, постоянно хочет вылезти. Иногда отпускаем его в прихожую. Так как птице постоянно нужна вода, мы купаем Афоню в тазу 5 раз в день. После плесканий он встает и начинает чистить перышки.

Через неделю семья Жуковых планирует отвезти Афоню в деревню. Как оперится и станет самостоятельным - отпустят, если сам захочет улететь и прибиться к стае чаек. Почему все-таки в квартире нежелательно содержать птенцов, нам ответил специалист выставочного отдела Владимиро-Суздальского музей-заповедника Денис Дуденков.

- Считаю, что горожане поступили правильно, когда забирали птенца с дороги. Он бы там просто погиб. Вообще, птица вырастает очень большой, значит, ей необходимо будет сооружать или покупать большой вольер. Ей постоянно нужен водоем, она крикливая, а кто захочет засыпать под такие звуки? Говорю сразу, помет будет выстреливать за пределы вольера, поэтому нужно каждый раз за ней мыть. Содержать дома чайку — много проблем. А так — поднять птицу реально. Только я бы посоветовал потом выпустить на природу.

Денис Дуденков говорит, что чайки все больше осваивают городскую среду. Они гнездятся на крышах тракторного и химического заводах, на высотках, а ищут пропитание на помойках.

- Я часто подбирал птенцов, которые выпадали с крыш заводских корпусов. Так что это не те птенцы, которые случайно попадают в город. Они тут живут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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