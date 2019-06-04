Суздаль оккупировали «фуд-траки» - рестораны на колесах

Фестиваль проходит уже в третий раз. В 2017 году именно в городе-музее стартовал национальный проект «Гастрономическая карта России». Неофициальный его статус – «самый вкусный национальный проект».

Кушать на колесах подано!

Задача проекта – развитие гастрономического туризма и агротуризма в России, продвижение блюд национальной, региональной кухни, популяризация российских региональных продуктов.

Почему же именно Суздаль стал колыбелью такой вкусной государственной придумки? Во-первых, именно здесь придумали проект «Гастрономическая карта Владимирской области», который имел успех на федеральном уровне. И еще Суздаль – нулевой километр «Золотого кольца России». Так что первопричину выбирайте сами.

Два года назад в Суздале состоялся первый гастрономический фестиваль, где суздальские повара и шеф-повара приготовили для гостей даже чипсы и поп-корн из гречневой крупы и огуречное мороженое. В прошлом году проект был «привязан» к ежегодному суздальскому фестивалю медовухи, и городской парк 950-летия Суздаля был заставлен не только прилавками с медовухой, но и кое-чем необычным в местных локациях. Это были фуд-траки – рестораны на колесах. Десяток сразу! Причем с национальной кухней, а не безликим фаст-фудом.

Дело в том, что фуд-траки, подобно роумингу привязываются к тому региону, в который приехали, но не связью, а меню. Что популярно в той или иной области – то и продают из окошка ресторана на колесах.

В этом году караван ресторанов на колесах прибыл в Суздаль 1 июня, в День защиты детей. В этот раз фуд-траки отечественного автопрома, как гречка, рассыпались по всему городу. Парочка «центровых» расположилась в парке 950-летия Суздаля, где в режиме нон-стоп проходил детский праздничный концерт, десяток конкурсов для детей – от перетягивания каната до рисования цветными мелками на асфальте. А вот торговли не было. Мини-прянички на шпажках сотнями раздавали бесплатно. Пряники готовили в одном из фуд-траков, разрезали на мини-порции и раздавали всем желающим.

А у другого авто-ресторана проходили мастер-классы для детей. Под руководством поваров - участников «Гастрономической карты России» - маленькие россияне, в основном мальчишки, постигали тонкости выпекания «языческого солнышка» - блинов. Готовые блины раздавали детям-зрителям. У этой мастер-точки было не протолкнуться.

В одну из палаток на территории парка стояла огромная, постоянно пополняющаяся очередь из деток и их родителей. На палатке – логотип партии «Единая Россия». Что же этакое привлекло сотни детишек в эту палатку? Там ребятам-пострелятам… разрисовывали лица. Праздник же! Так что в многочисленной толпе отдыхающих то тут, то там мелькали динозавры, бабочки, паучки да светлячки, ютившиеся на детских щеках. Эта радость тоже была бесплатной.

«Гастрономическая карта России» появится на Гугле

Когда праздник в городском закончился нам удалось поговорить с Екатериной Шаповаловой – координатором проекта РосТуризма «Гастрономическая карта России».

- Екатерина, фуд-траки все же не слишком большие грузовики, что возможно в фургонах-кухнях?

- Вообще-то почти все. Рестораны на колесах рассчитаны на полный цикл приготовления того или иного блюда. Вот, например, сегодня мини-порции блинчиков и пряники-канапе. Мы стараемся готовить такие порции, которые умещаются в руке, это очень удобно. И не обкапаешься, не испачкаешься.

- Кроме позитивной и имиджевой составляющих Суздалю есть еще какой-то прок от ежегодных визитов передвижных ресторанов ГКР?

- Ну хотя бы то, что город за это ничего не платит. «Гастрономическая карта России» не бизнес-проект. Мы просто поддерживаем малый и средний бизнес. И мастер-классы организовываем, и местные меню прорабатываем. На нашей карте сейчас 20 российских регионов. В Суздале мы все организовали всего за 5 дней. У нас тут есть своя команда.

С недавних пор ГКР партнерствует с Гугл-Мэп. Так что можно погуглить, где и что и в каком регионе является местным меню. И где именно это можно отведать.

Есть и суздальская кухня. Однако эта кухня по большому счету не продукт федерального проекта. Но это тема отдельного разговора.