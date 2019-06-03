Владимир Жириновский и Владимир Сипягин посетили Александровский район

2 июня рабочий визит в Александровский район совершил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. В сопровождении своих коллег по Федеральному Собранию он вместе с губернатором Владимиром Сипягиным встретился с жителями трех местных населенных пунктов.

В нашу область руководитель фракции прибыл на специальном поезде, первой остановкой которого стал город Струнино. На железнодорожной станции Владимира Жириновского и встречавшего его на месте Владимира Сипягина ждали десятки местных жителей, которые пришли к вокзалу в надежде получить помощь.

Проблемы, с которыми струнинцы решили обратиться к лидеру фракции ЛДПР и главе региона, не решались годами. Люди жаловались на образование, здравоохранение, ЖКХ. Особенно много обращений было связано с ситуацией вокруг Струнинской больницы. Напомним, проблемы с медучреждением перешли к новому губернатору «в наследство» от прошлых властей региона. Несмотря на то, что за последнее время сделано очень много, жители Струнино по-прежнему переживают и за ход работ, и перспективы медучреждения. В свое время ситуацию сильно запустили, поэтому сейчас на ее решение требуется больше сил, денег и времени, так что внимание проблеме губернатор Владимир Сипягин уделяет особое.

Находится под контролем эта тема и в партии ЛДПР. Например, перед приездом Владимир Жириновский запрашивал документы о ходе исполнения поручения Президента по ремонту больницы, а также о работе с жителями города, без которых создать больницу с нужными именно им специалистами и услугами - невозможно.

Жители Александрова задавали вопросы Владимиру СипягинуФото: Администрация Владимирской области

Пришли на эту встречу и с частными трудностями

- Нам нужна профессиональная помощь юристов, поэтому, узнав, что сегодня к нам прибудет Владимир Жириновский, пришли сюда, - рассказала жительница Струнино Надежда. - Он всегда приезжает в разные города с профессионалами юриспруденции, к которым можно обратиться прямо здесь и прямо сейчас, и помощь они оказывают бесплатно. Уверена, что нам не откажут.

Обращаясь к жителям Александровского района, лидер фракции ЛДПР напомнил, что область досталась Владимиру Сипягину с огромным потенциалом, однако это не значит, что в жизни владимирцев нет проблем. Напротив, многие из них требуют решения на федеральном уровне, поэтому лидер фракции ЛДПР приехал на встречу лично и готов всячески содействовать развитию Владимирской области.

- Сегодня мы здесь, у вас, на Владимирской земле, и открыты для диалога, - обратился к присутствующим Владимир Жириновский. - Мы готовы выслушать каждого и сделать все, чтобы решить проблемы жителей. Рядом со мной Губернатор Владимир Сипягин, который также ставит себе задачу сделать регион процветающим. Открытость власти для общения с людьми — вот что является залогом решения проблем самого разного уровня.

Лидер фракции ЛДПР высоко оценил работу, проведенную Владимиром Сипягиным за сравнительно небольшой срок, и пообещал ему личную поддержку.

Затем поезд ЛДПР направился в Александров и городское поселение Карабаново, где также был организован прием граждан. Самые сложные проблемы Владимир Жириновский обещал взять под личный контроль.