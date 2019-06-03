"Черные копатели" невзначай помогли Академии наук найти крупнейший клад монет в Центральной России

В археологии, как ни в какой другой исторической дисциплине, нужна удача. Ученые Российской академии наук перелопатили вдоль и поперек все владимирское Ополье, нашли массу интереснейших захоронений и селищ, но самый крупный клад попался не им.

Три года назад 38-летний "черный копатель" Олег Семенов близ деревни Федоровское Юрьев-Польского района нашел 1500 серебряных монет конца XIV - начала XV веков. 300 из них он успел продать в частные коллекции, а потом пришли люди в погонах. Находку конфисковали и передали ученым, а незаконный «археолог» пошел под суд.

Казалось бы, черные копатели наносят непоправимый вред российской науке, но даже в работе нелегалов ученые видят пользу. На недавней научной конференции "Археология в XXI веке" директор Института археологии РАН Николай Макаров заявил, что именно благодаря грабителям редчайшая находка попала в музеи.

Археологи, ау!

Разумеется, слова виднейшего российского археолога не значат, что ученые профнепригодны. Просто археологов на такую большую страну, как Россия, банально не хватает. Так что изучение окрестностей Юрьев-Польского просто не входило в приоритетные планы ИА РАН.

- Все-таки 600 археологов на всю страну - это очень немного, мы находимся на пределе научно-организационных возможностей, - пояснил Николай Макаров.

При этом Николай Макаров говорит, что вернуть клад государству удалось благодаря новым законам, охраняющим археологические находки. Черный копатель Семенов в итоге заплатил штраф в 65 тысяч рублей, а монеты, стоящие не менее 3,5 миллионов рублей, отправились на выставку.

На этом положительные стороны грабительских раскопок заканчиваются. Директор центра археологии при ВлГУ Лариса Гальчюк пояснила, что "черные копатели" интересуются исключительно добычей, но никак не историей.

- "Черные копатели" вырывают клады из культурного слоя, лишая находку контекста, - говорит Лариса Гальчюк. - Из-за этого мы не может сейчас понять, кто мог спрятать этот клад. Надо же понимать, что в какой постройке были спрятаны монеты. Одно дело - хозяйственные здания, другое - храм. Нужно внимательно и аккуратно изучать культурный слой.

Слишком большой куш для крестьянина

Большая часть найденных под Юрьев-Польским монет отчеканена в Суздальско-Нижегородском княжестве (нестабильное государственное образования позднего периода феодальной раздробленности). Еще в кладе были монеты из удельных подмосковных княжеств (Серпухов, Можайск, Дмитров) и различные монеты-подражания чеканке Золотой Орды. Ученые ИА РАН определили, что спрятаны монеты были в 1410-1412 годах. Кто именно спрятал клад, сегодня сказать практически невозможно.

- Разумеется, этот клад спрятал достаточно обеспеченный человек,- говорит Лариса Гальчук. - Для крестьянина это слишком большой куш.

Как "черные копатели" находят клады

Идея отыскать древний клад с металлоискателем в руках приходила в голову хотя бы раз всем жителям Владимирщины. Древние легенды, уроки истории и краеведения дают о себе знать. Но большинство энтузиастов ждет глубокое разочарование: в соседних полях и жидких лесках ничего, кроме водочных пробок, именуемых "бухарскими дирхемами", нет. Для тех, кто не сдается, остается вариант изучать археологию самостоятельно.

- Все те книги и пособия, которыми пользуемся мы, сейчас находятся в свободном доступе, - рассказывает Лариса Гальчук. - Но вообще, здесь, конечно, как нигде важна банальная удача. В случае с Юрьев-Польским кладом "копателям" просто повезло.

В свободном доступе хватает не только учебников по вспомогательным историческим дисциплинам (археология, нумизматика), но и карт Владимирской области на любой вкус. Это и старые дореволюционные планы в очень хорошем качестве, и специализированные археологические карты региона. Так что, материала для самостоятельного изучения предостаточно. Иное дело - ответственность. "Черное копательство" - преступление, и штрафом за него можно не отделаться.