Владимирским ученикам помогут выбрать будущую профессию

Сейчас во вторую смену занимаются пятнадцать тысяч детей Владимирской области. В Коврове и Кольчугино после обеда учится каждый третий ребенок, в Собинке и Петушинском районе ситуация немногим лучше.

Окончательно решить проблему в департаменте образования обещают к 2025 году. Для этого планируют построить пять новых школ. Две из них - в Кольчугино и Собинке, на полторы тысячи детей, будут сданы уже к 1 сентября. А вот школы в деревне Купреево Гусь-Хрустального района и в Камешково планируют закончить в 2020 году.

Готовятся выйти на торги и по проекту строительства масштабной школы на 1100 человек в Коммунаре, завершить которую должны в 2021 голу. Каждую школу обещают не только обеспечить современным оборудованием, но и создать доступную среду.

Село поперло

В пятнадцати сельских школах создадут так называемые «точки роста».

- По сути, это будут малые детские технопарки «Кванториумы», оснащенные современными компьютерами и интернет-библиотекой. Школьники там смогут получить знания необходимые в жизни, а открытие современных спортивных залов и площадок будет призывать ребят к постоянным занятиям спортом, - отметила директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева.

Кстати, настоящие технопарки тоже придут не только в города, но и в села. Свои «Кванториумы» планируют построить в 2022 году Коврове и в 2023 году в Муроме, а с этого года мобильный «Кванториум» начнет путешествовать по весям и деревням. Чиновники обещают, что за год позаниматься в нем смогут тысяча детей, а за три года его пройдут все сельские школьники.

Кем работать мне тогда?

С 2021 года школьников ждет не менее шестнадцати онлайн-уроков в год по профориентации. А к 2025 году не менее 80% учеников будут ходить на допзанятия и секции.

- У каждого ребенка должно быть любимое занятие, которое отвлекает от компьютера, плохих компаний и глупых мыслей, - уверена Ольга Беляева.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Родители не обязаны платить за охрану школы»

В МВД РФ предложили создать в школах новую должность – заместителя директора по безопасности. Во Владимирской области с выполнением рекомендаций не спешат.

- Предложений может быть много, но штатное расписание формирует только директор школы, он и решает, нужна ли эта должность, но всех крупных школах региона такие должности уже есть, - сказала Ольга Беляева.

Кстати, обеспечить безопасность учеников – задача учредителя, а никак не родителей. Они, при желании, могут поучаствовать и оплатить работу ЧОПа, но не обязаны.