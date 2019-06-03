2019-05-31T17:54:44+03:00
Общество

Житель Доброго запустил в Красносельский пруд рыбок

Валентин Шафрыгин и местные энтузиасты восстанавливают экосистему водоема
Ирина Начарова
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Валентин ШафрыгинВалентин ШафрыгинФото: Ирина Начарова
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Уткин пруд, так ласково называют жители микрорайона водоем на Красносельской, имеет шанс стать клевым местом. В смысле, рыба клевать будет. Жители ближайших домов не раз видели, как энтузиасты приносят к пруду рыб и выпускают их в воду. Такая мини-экологическая акция.

Рыба, не ловись!

У Красносельского пруда.Ирина Начарова

Валентин Шафрыгин привез издалека мальков красноперки. Пресноводные рыбы семейства карповых – не первый вклад в сохранение экосистемы пруда.

- В этом году я запустил в пруд и карасиков, около пятидесяти штук, и мальков других рыб. Надеюсь, всем им пришлось здесь по душе, - говорит Валентин.

Опасения волонтера вызывают местные рыбаки, которые ловят рыбу в пруду. Валентин Шафрыгин считает, что рановато еще: рыба должна подрасти и дать потомство.

Утята Фото: Ирина Начарова

УтятаФото: Ирина Начарова

- После того, как прошла очистка пруда и местные жители запустили рыб, должно пройти не меньше трех лет – и только потом можно будет здесь рыбачить. Три года здесь должно быть спокойно для рыб, жаль, что этого не понимают, - сожалеет житель Доброго.

С ним солидарны и эксперты: если выловить немногочисленных рыб из пруда, ничто не будет препятствовать разрастанию водорослей и других водных растений. И тогда экосистему «пруд» заменит экосистема «болото».

А эту историю Краносельский пруд уже проходил. Еще до начала благоустройств водоема в 2018 году вся фауна пруда, как говорили рабочие, которые занимались его очисткой, поместилась в одно ведро.

Красносельский пруд Фото: Ирина Начарова

Красносельский прудФото: Ирина Начарова

Утки вернулись!

Красносельский пруд, особенно после благоустройства, стал центром притяжения всех жителей Доброго. С утра до позднего вечера здесь гуляют целыми семьями.

Рыб в воде рассмотреть трудно, а вот птиц вполне себе возможно. Сюда все приходят покормить уток и полюбоваться настоящим утиным семейством.

Утка, селезень и сразу десять утят – вот что пытаются заснять на свои телефоны владимирцы. Утренние и вечерние прогулки водоплавающих птиц, затаив дыхание, наблюдают все пришедшие к пруду.

- Невозможно налюбоваться на них, - говорит Татьяна Зыкина, жительница Доброго. – Мы с внучкой приходим на уткин пруд почти каждый день, и так – до глубокой осени. Хочется, чтобы люди понимали, какой им подарок сделали, не сорили и не пугали птиц, ведь это же так прекрасно – быть свидетелями такой красоты!

. Фото: Ирина Начарова

.Фото: Ирина Начарова

ИСТОЧНИК KP.RU

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