Житель Доброго запустил в Красносельский пруд рыбок
Уткин пруд, так ласково называют жители микрорайона водоем на Красносельской, имеет шанс стать клевым местом. В смысле, рыба клевать будет. Жители ближайших домов не раз видели, как энтузиасты приносят к пруду рыб и выпускают их в воду. Такая мини-экологическая акция.
Рыба, не ловись!
У Красносельского пруда.Ирина Начарова
Валентин Шафрыгин привез издалека мальков красноперки. Пресноводные рыбы семейства карповых – не первый вклад в сохранение экосистемы пруда.
- В этом году я запустил в пруд и карасиков, около пятидесяти штук, и мальков других рыб. Надеюсь, всем им пришлось здесь по душе, - говорит Валентин.
Опасения волонтера вызывают местные рыбаки, которые ловят рыбу в пруду. Валентин Шафрыгин считает, что рановато еще: рыба должна подрасти и дать потомство.
УтятаФото: Ирина Начарова
- После того, как прошла очистка пруда и местные жители запустили рыб, должно пройти не меньше трех лет – и только потом можно будет здесь рыбачить. Три года здесь должно быть спокойно для рыб, жаль, что этого не понимают, - сожалеет житель Доброго.
С ним солидарны и эксперты: если выловить немногочисленных рыб из пруда, ничто не будет препятствовать разрастанию водорослей и других водных растений. И тогда экосистему «пруд» заменит экосистема «болото».
А эту историю Краносельский пруд уже проходил. Еще до начала благоустройств водоема в 2018 году вся фауна пруда, как говорили рабочие, которые занимались его очисткой, поместилась в одно ведро.
Красносельский прудФото: Ирина Начарова
Утки вернулись!
Красносельский пруд, особенно после благоустройства, стал центром притяжения всех жителей Доброго. С утра до позднего вечера здесь гуляют целыми семьями.
Рыб в воде рассмотреть трудно, а вот птиц вполне себе возможно. Сюда все приходят покормить уток и полюбоваться настоящим утиным семейством.
Утка, селезень и сразу десять утят – вот что пытаются заснять на свои телефоны владимирцы. Утренние и вечерние прогулки водоплавающих птиц, затаив дыхание, наблюдают все пришедшие к пруду.
- Невозможно налюбоваться на них, - говорит Татьяна Зыкина, жительница Доброго. – Мы с внучкой приходим на уткин пруд почти каждый день, и так – до глубокой осени. Хочется, чтобы люди понимали, какой им подарок сделали, не сорили и не пугали птиц, ведь это же так прекрасно – быть свидетелями такой красоты!
.Фото: Ирина Начарова
ИСТОЧНИК KP.RU